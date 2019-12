Liverpool zwetend voorbij Monterrey

Liverpool speelt zaterdag om 18.30 uur de finale van het WK voor clubs tegen het Braziliaanse Flamengo. De kampioen van Europa had al zijn basisspelers nodig om woensdag in de halve finale het Mexicaanse Monterrey te verslaan. Roberto Firmino scoorde pas in de blessuretijd de verlossende 2-1. Enkele minuten voordien was hij Divock Origi komen aflossen.

Liverpool krijgt de kans om zaterdag voor het eerst in zijn bestaan het WK voor clubs te winnen. Veel overschot had het woensdag niet tegen Monterrey uit Mexico. Het kwam nog wel op voorsprong via een doelpunt van Keita, maar de Argentijnse aanvaller Funes-Mori maakte na een slecht weggewerkte vrijschop gelijk voor de Mexicanen. Divock Origi en co. beten nadien hun tanden stuk op de kampioen van Midden-Amerika. Uiteindelijk moest Jürgen Klopp zijn beste beschikbare spelers tussen de lijnen brengen om het verschil te maken.

Klopp had drie sterkhouders op de bank gelaten: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané en Roberto Firmino. Virgil van Dijk haakte ziek af, waardoor Jordan Henderson centraal achterin depanneerde. Eerder waren Dejan Lovren, Joël Matip en de middenvelders Fabinho en Wijnaldum al uitgevallen. Adam Lallana nam de rol van Henderson over op het middenveld. Ook Xherdan Shaqiri en Divock Origi kregen een basisplaats.

Tegen Flamengo

Met Pabon, Gallardo en Rogelio Funes Mori, niet te verwarren met de voormalige verdediger van Everton, beschikte Monterrey over enkele gevaarlijke aanvallers. Divock Origi probeerde het verschil te maken met zijn dribbels en zag ook een doelpunt (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk was het zijn vervanger, ingekomen in de 85ste minuut, die het verschil maakte. Roberto Firmino maakte in de blessuretijd 2-1 en schenkt Liverpool een finale tegen een club uit zijn thuisland, het Braziliaanse Flamengo.