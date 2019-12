Liverpool wint WK voor clubs na verlengingen tegen Flamengo

Liverpool heeft het WK voor clubs gewonnen. De winnaar van de Champions League rekende in de finale af met het Braziliaanse Flamengo, al had het daarvoor wel verlengingen nodig. Firmino zorgde voor de enige treffer van de avond: het werd 1-0. Het is de eerste keer dat Liverpool het toernooi wint.

Liverpool, in juni winnaar van de Champions League, nam het in de finale op tegen Flamengo, dat vorige maand eindwinnaar was van de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores. Dat speelde de Braziliaanse club toen klaar na een onwaarschijnlijke finale tegen het Argentijnse River Plate. Gabriel Barbosa boog met twee doelpunten in de absolute slotfase een nederlaag nog om in eindwinst. Liverpool, waar Divock Origi op de bank begon, was dus al op voorhand gewaarschuwd.

Sterke start Liverpool

Liverpool begon vurig aan de partij, want al in de eerste minuut kreeg Firmino een uitstekende kans. Flamengo kwam meteen goed weg, want de Braziliaan mikte nipt over. Ook Trent Alexander-Arnold zorgde voor vroege dreiging met een loeihard afstandsschot dat nipt naast zeilde. Maar na een moeilijke beginfase knokte Flamengo zich in de wedstrijd. Kort voor het halfuur kreeg het een eerste grote kans via Bruno Henrique, die zijn schot afgeblokt zag worden. De immer gevaarlijke Gabriel ging even later ook zijn kans, zonder succes. Bij de rust stond het 0-0.

Foto: REUTERS

Ook in de tweede helft begon Liverpool weer sterk. Firmino kreeg opnieuw de eerste kans, dit keer mikte hij op de paal. Mohamed Salah mikte luttele minuten later net naast de paal. Flamengo had meteen een reactie in huis via Gabriel, die Alisson tot een uitstekende redding dwong met een laag schot. Salah leek met nog een kwartier te gaan eindelijk voor het openingsdoelpunt te zorgen, maar de Egyptenaar werd afgevlagd voor buitenspel.

Merkwaardige tussenkomst scheidsrechter

Liverpool drukte in de slotfase door. Flamengo-doelman Diego Alves moest Alexander-Arnold van een doelpunt houden en nadien zweefde hij ook een heerlijke krul van Henderson uit het doel. Liverpool leek in de 91ste minuut de ultieme kans te krijgen toen er een strafschop gefloten werd voor een fout van Rafinha op Mané. Tot de VAR tussenkwam: er gebeurde de fout buiten de zestien of niet? De bal leek net buiten het strafschopgebied te belanden, tot ref Abdulrahman Al Jassim verraste door een vrije trap toe te kennen aan Flamengo. Merkwaardig, aangezien Rafinha duidelijk de enkels van Mané raakte en niet de bal. Maar zo kwamen er wel verlengingen.

Foto: AP

In de verlengingen rekende Liverpool uiteindelijk wel af met Flamengo. De Braziliaanse defensie ging even in de mist, waardoor Mané met de bal aan de haal ging. Hij bediende Firmino, die koelbloedig bleef en de 1-0 binnenwerkte. Die treffer bleek beslissend. In de resterende 20 minuten kwam Liverpool nooit echt in de problemen tegen het moegestreden Flamengo, hoewel het in de allerlaatste minuut nog even alle hens aan dek was bij een schot van Lincoln Correa dos Santos. Het mocht niet meer baten: Liverpool won voor het eerst het WK voor clubs.