Wayne Rooney kan niet stunten in FA Cup tegen zijn Manchester United, zelfs scoren lukte nét niet

Manchester United heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Het won bij Derby County, het team van Wayne Rooney, met 0-3.

Voor Wayne Rooney was het bekerduel van Derby een weerzien met de club waar hij dertien seizoenen speelde. In die periode, van 2004 tot 2017, kroonde hij zich met 253 goals tot topschutter aller tijden.

Na zijn avontuur in de Verenigde Staten speelt Rooney sinds Nieuwjaar voor Derby County, dat tegenwoordig in The Championship acteert. Maar het lot koppelde hen in de beker tegen Manchester United.

Rooney werd voor de wedstrijd alvast heel hard toegejuicht door de bezoekende fans uit Manchester, dat finaal te sterk bleek. Rooney toonde zijn talent met een knappe vrijschop, gered door doelman Romero.

Wayne Rooney kan op vrije trap niet scoren tegen ex-club. Video: Eleven Sports

Maar Luke Shaw maakte er na een halfuur 0-1 van dankzij een lucky banaanschot.

Derby County - Manchester United 0-1. Video: Eleven Sports

Odion Ighalo zorgde enkele minuten later voor de 0-2 .

Derby County - Manchester United 0-2. Video: Eleven Sports

Derby kon niet meer tegenscoren en Rooney zag zelfs een gele kaart krijgen. Ighalo maakte er zelfs 0-3 van.

Derby County - Manchester United 0-3. Video: Eleven Sports

Helemaal in het slot leek Rooney dan toch nog zijn gloriemoment te krijgen maar het was te mooi om waar te zijn: Romero ranselde opnieuw zijn knappe vrije trap nog uit de kruising:

Nét niet: knappe vrije trap van Wayne Rooney wordt gered. Video: Eleven Sports

In de volgende ronde moet Manchester United naar Norwich, dat woensdag Tottenham uitschakelde. Leicester-Chelsea, Newcastle-Manchester City en Sheffield United-Arsenal zijn de andere kwartfinales.