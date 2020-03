Na eerste verlies in de Premier League ligt Liverpool nu ook uit de FA Cup

Liverpool is in de FA Cup uitgeschakeld in de 1/8ste finales. Het verloor met 2-0 bij Chelsea.

Ze waren lange tijd onklopbaar maar Liverpool zit nu duidelijk in een mindere periode. Vorig weekend leden de Reds tegen Watford in de Premier League hun eerste nederlaag in een meer dan een jaar. Twee weken geleden verloren ze ook al met 1-0 de heenwedstrijd tegen Atletico Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Willian scoort, met de hulp van Adrian. Foto: AP

En nu liggen ze uit de FA Cup. In de 1/8ste finales bleek Chelsea te sterk. Willian scoorde na dertien minuten de 1-0, maar doelman Adrian ging niet vrijuit. In de tweede helft zette Ross Barkley de 2-0 op het bord na een geweldige ren vanop het middenveld.

1-0 Chelsea. Video: Eleven Sports

2-0 Chelsea. Video: Eleven Sports

Een zwakke Divock Origi werd na 70 minuten vervangen. Michy Batshuayi bleef bij Chelsea negentig minuten op de bank.