Lazio troeft Juventus af in strijd om Italiaanse Supercup… in Saudi-Arabië

Lazio Roma heeft zondag in Riyad de Italiaanse Supercup veroverd. De winnaar van de Coppa Italia haalde het van kampioen Juventus met 3-1.

Luis Alberto (16.) bracht Lazio in Saudi-Arabië voor, maar Dybala (45.) tekende op slag van rusten voor de gelijkmaker. Via een treffer van Lulic (73.) trok de bekerwinnaar nadien toch weer het laken naar zich toe. Juve-middenvelder Bentancur liep in de extra tijd tegen zijn tweede geel aan, waarna Cataldi (90.+4) de 3-1 eindstand nette.

Silvio Proto bleef bij Lazio als tweede doelman op de bank. Zijn ploegmaat Jordan Lukaku ontbrak met een knieblessure.

Lazio volgt op de erelijst Juventus op en won de Supercup voor de vijfde maal. De laatste triomf dateerde van 2017, toen het team uit Rome ook uitgerekend Juventus klopte. Voordien was Lazio eveneens in 1998, 2000 en 2009 de beste. Juventus was titelverdediger en won de Supercup in totaal achtmaal.

Juve veroverde vorig seizoen andermaal vlot de Italiaanse titel. Lazio kroonde zich tot winnaar van de Coppa Italia na een zege in de finale tegen Atalanta.