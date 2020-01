Doelman gaat de mist in: Toni Kroos scoort olympisch doelpunt voor Real Madrid

Dan krijg je als Valencia zijnde eens een kans om de Spaanse Supercup te winnen, kom je na een kwartier in je halve finale tegen Real Madrid in Saudi-Arabië op achterstand door een onoplettendheid. Doelman Jaume Doménech dacht dat hij nog aanwijzingen kon geven, maar dat had Toni Kroos gezien. De Duitser greep zijn kans en scoorde rechtstreeks vanuit een corner, een olympische goal dus. Isco maakte er nog voor rust zelfs 0-2 van voor Real, waar Thibaut Courtois in doel stond. Eden Hazard herstelt nog van een kwetsuur en is er niet bij in Saoedi-Arabië.

Real Madrid won uiteindelijk met 1-3. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen Barcelona en Altético, dat morgen plaatsvindt.

De goal van Kroos:

In de tweede halve finale staan FC Barcelona en Atlético donderdagavond tegen elkaar. De winnaars spelen zondag de finale. Barça-coach Ernesto Valverde zegt alvast niet gelukkig te zijn met de formule van het toernooi. “Voetbal is een industrie geworden, waarin het vooral draait om geld”, zei de trainer in aanloop naar het eerste duel van zijn club. Volgens Spaanse media heeft de nationale voetbalbond een driejarig contract met de Saoedische organisatoren afgesloten, ter waarde van 40 miljoen euro. “De Supercup was een duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Nu doen er twee extra elftallen mee, die vorig seizoen geen prijs hebben gewonnen. Dat is vreemd.”