Real Madrid wint Spaanse Supercup, Thibaut Courtois beslissend in de strafschoppenserie

Bitsig was het wel, de finale van de Supercup tussen Real Madrid en stadsgenoot Atletico. Uiteindelijk trok de Koninklijke aan het langste eind na strafschoppen. Thibaut Courtois toonde zich erg solide tijdens de wedstrijd en stopte een penalty.

LEES OOK.Atlético gaat naar de finale ten koste van FC Barcelona, opstootje tussen Messi en Joao Felix

Een Madrileens onderonsje besliste over de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. Eden Hazard reisde nog niet mee met Real Madrid: zijn enkel speelt hem nog teveel parten. Thibaut Courtois nam wel zijn vertrouwde plek in doel in. Een volgepakt King Abdullah Sports City zag een bijzonder zwakke eerste helft met twee afwachtende ploegen op het veld. Na mistasten van Sergio Ramos trapte supertalent Joao Felix de beste kans naast.

Vlak voor de rust werd het wel nog even heet voor het doel van Thibaut Courtois, maar Saul Niguez kraakte zijn omhaal. Onze nationale doelman kon het schotje makkelijk oprapen tegen zijn ex-ploeg. Casemiro liet wel nog een kopkans noteren: de kopslag van de Braziliaanse middenvelder was staalhard, maar miste de juiste richting.

Kieran Trippier in duel met Isco Foto: AP

Na de rust kwam Real Madrid stevig opzetten. Modric stuurde Jovic in het straatje en die hield twee Atletico-verdedigers aan de praat, maar besloot hard voorlangs. Diego Simeone sprong net niet uit zijn vel na de fase. Op het uur leek Valverde de Koninklijke op voorsprong te gaan koppen na een uitstekende voorzet van Jovic, maar hij miste onbegrijpelijk: in een bizarre fase kopte hij op zijn eigen voeten en caprioleerde de bal over het doel van Oblak.

Weinig spektakel in Jeddah, maar Thibaut Courtois reageerde wel uitstekende op de poging van Alvaro Morata Foto: AP

Courtois geeft geen krimp

Tien minuten voor tijd moest Courtois voor de eerste keer zijn klasse laten zien. Ex-Realspits Alvaro Morata ontsnapte, Courtois had een prima reflex nodig om de Spanjaard van de openingstreffer te houden. In de absolute slotseconden moest de Rode Duivel ook nog alert zijn op een listige vrije trap van Thomas Partey. 0-0 na negentig minuten, dus er moesten overuren gedraaid worden in Saudi-Arabië. De eerste verlenging zorgde niet voor de beslissing, ondanks een knal van Toni Kroos en een kopbal van Mariano. Na 115 minuten voetbal toonde Courtois op onorthodoxe wijze zijn waarde voor de Koninklijke: hij bokste met één hand naast de bal op een hoekschop, zijn voetreflex op de poging van Morata in dezelfde fase was wel broodnodig.

Het werd stilaan moneytime in Jeddah en de nervositeit nam het over van beide elftallen. Morata leek de wedstrijd te gaan beslissen, maar Valverde trok aan de noodrem: rood voor de jonge Spanjaard van Real Madrid. De potjes kookten even over en de gele kaarten vlogen in het rond. De vrije trap van Trippier strandde in de muur: penalty’s beslisten over de winnaar.

Dani Carvajal trapt de opener overtuigd tegen de netten, Saul Niguez mikte direct op de paal. Rodrygo scoorde opnieuw tegen en dan achtte Courtois zijn moment gekomen: hij redde indrukwekkend op de elfmeter van Partey. Aanvoerder Sergio Ramos zorgde er met de beslissende penalty voor dat Real zijn twaalfde Supercup in de lucht mocht steken.

LEES OOK. Spaanse Supercup met vier ploegen… in Saudi-Arabië. Qué?