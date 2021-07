Lionel Messi tegen Neymar: Copa America krijgt droomfinale na penaltywinst Argentinië tegen Colombia

Als Neymar iets wil, dan krijgt hij het. Gisteren gaf de Braziliaan in een interview nog aan zijn ex-ploegmakker Lionel Messi te willen treffen in de finale van de Copa America, en die wens ging vannacht in vervulling. Argentinië klopte Colombia in de halve finale, Zuid-Amerika maakt zich op voor een fantastische finale.

Nadat gastland Brazilië zich eerder al plaatste voor de finale na een 1-0 overwinning tegen Peru, was het vannacht de beurt aan Lionel Messi en co. om hun plaatsje in de finale te boeken. Met Colombia kreeg het alvast een stevige tegenstander voorgeschoteld. Toch kwam Argentinië al na zeven minuten op voorsprong na een doelpunt van Lautaro Martinez op assist van, jawel, Lionel Messi. Op het uur kwam Colombia nog langszij, en de rest van de partij hielden de ploegen elkaar in evenwicht. In de Copa America worden er geen verlengingen gespeeld, en dus werd meteen overgegaan op penalty’s. Colombia scoorde slechts twee van zijn vijf penalty’s, Argentinië had genoeg aan drie op vier.

De volledige penaltyreeks:

🇦🇷🎥 ¡@emimartinezz1 brilló! Mira por otros ángulos los penales de la clasificación de la @afaseleccion a la gran final de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 #VibraElContinente



🇦🇷🎥 Martinez brilhou! Veja por outros ângulos os pênaltis da classificação do Argentina! #VibraOContinente pic.twitter.com/5BwNQWa77y — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

De finale tussen Brazilië en Argentinië is alvast de mooiste finale die de Copa America kon krijgen. Met Lionel Messi, hunkerend naar een internationale trofee met Argentinië, tegenover wereldsterren als Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus en Thiago Silva belooft het alvast een schitterende wedstrijd te worden. De wedstrijd wordt in de nacht van 10 op 11 juli (2u) afgewerkt in Rio de Janeiro.

De Brazilianen moeten het tegen hun eeuwige rivaal wel stellen zonder aanvaller Gabriel Jesus, die voor twee duels werd geschorst. Jesus kreeg een rode kaart in de kwartfinale tegen Chili na een serieuze karatetrap. De spits van Manchester City hoopte te kunnen spelen in de finale, maar de disciplinaire commissie van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL bevestigde de schorsing.

Foto: EPA-EFE