Denayer wijst de weg, Rode Duivels zonder veel moeite voorbij Denemarken

Met een 0-2-zege in Denemarken hebben de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne foutloos afgetrapt. Uitblinker was Jason Denayer, doelpuntenmaker én sterkhouder in een verdediging die zonder al te veel problemen standhield. Alleen een eerste halfuur waarin België bibbergeld betaalde, baarde even zorgen.

Met Vincent Kompany op pensioen, Thomas Vermaelen nog in Japan en een geblesseerde Dedryck Boyata, moest Roberto Martinez in Denemarken aan de slag met andere Lego-blokjes voor zijn verdediging. Hoe solide zou dat bouwsel zijn met Jason Denayer als spilfiguur, was de vraag? Wel, Denayer ontpopte zich tot de revelatie, de beste man op het veld zelfs.

Niet eens omdat hij de Rode Duivels al na acht minuten op voorsprong bracht met een heel verfijnd intikkertje op corner, een herinnering aan zijn blootsvoetse jeugdopleiding en de goeie voeten onder zijn kort opgetrokken kousen. Wel omdat hij met de borst vooruit verdedigde en nauwelijks op een foutje te betrappen was. Dat was vooral in het eerste halfuur nodig. Want de handleiding voor een solide constructie had Roberto Martinez toen nog niet.

Het doelpunt volgde wel op een indraaiende vrije trap van Carrasco die door Schmeichel tegen de lat werd geduwd. En er was ook een counter via Carrasco die door Castagne hoog over werd geknald. Maar verder kwamen de Rode Duivels er voor de rust amper uit. Mertens die aan het sakkeren was, of Lukaku die het duel verloor van Simon Kjaer, die beelden waren talrijker dan kansen voor de Belgen.

Overhaast spel

Niet achterin wogen afwezigheden zwaar door. Wel in het midden en voorin. Kevin De Bruyne en Eden Hazard, hun balvastheid en hun ideeën, die vervang je moeilijker dan een centrale verdediger. En dus trakteerde het nummer één van de wereld het lege Parken-stadion aanvankelijk op overhaast spel, zonder ideeën. “Kalm”, gebaarde ook de bondscoach, maar het hielp amper.

Ook omdat de Denen hun huiswerk hadden gemaakt. Het hoge stoorwerk dat bondscoach Kasper Hjulmand – een zichtbare fan van Pep Guardiola - hen had opgedragen zorgde voor problemen. Mignolet die zich een paar keer bijna verslikte in een terugspeelbal, of Vertonghen die de bal over de eigen achterlijn speelde, het had alles te maken met een gebrek aan afspeelmogelijkheden. Het balbezit van de Denen na 18 minuten bedroeg 62 procent. Dat Mignolet en Denayer de enige basisspelers waren die al aan het seizoen zijn begonnen, viel ook te niet te verhullen. België miste in de aanvangsfase beweging, scherpte ook met Thorgan Hazard als extreemste voorbeeld. Met competitiekilometers in de benen zou onze linkervleugelback niet voortdurend de bal hebben verspeeld aan Poulsen. Nu was hij een diesel die pas na de rust niet meer sputterde.

België had echter geluk. Dat het gebibber achterin - de terugspeelballen op Mignolet maar ook een carambole van Witsel tegen Delaney – niet echt tot een doelpunt leidden. En vooral ook dat dit Denemarken niet overloopt van voetbaltalent. Degelijke ploeg, dat wel, maar met een tikje meer vernuft hadden ze wel kansen gehad. Nu bleef het bij een schot van Eriksen – alweer na balverlies van Thorgan Hazard – dat Mignolet moest overduwen. En een wilde bal in de tribunes van Braithwaite.

Mertens scoort, debuut voor Doku en Trossard

Met de rust in zicht kwam er beterschap en kregen de Duivels steeds meer grip. In de tweede helft helemaal. Denemarken had moeite om de Duivels nog vast te zetten. Er kwam ruimtes tussen de linies, en de Rode Duivels durfden achterin eindelijk ook eens de lange bal hanteren. Roberto Martinez stuurde ook vroeg bij. Carrasco, nochtans de beste van het trio voorin, werd naar de kant gehaald voor Dennis Praet. Met de man van Leicester centraal het dichtst bij Lukaku, schakelde de Belgen over naar een soort 4-4-2 in balverlies, met Mertens en Thorgan Hazard op de dubbel bezette flanken.

Omdat de Denen niet konden en de Belgen nog amper wilden, viel er amper iets te beleven. Tot Lukaku eindelijk nog eens kon gaan spurten en Schmeichel tot een goeie redding dwong. Even later bleek België heel efficiënt. Lukaku onderstreepte nog eens dat hij met een verdediger in zijn rug amper af te stoppen is, en eigenlijk moest hij een strafschop krijgen. Scheidsrechter Schärer liet begaan waardoor Mertens van de rebound kon profiteren om zijn negentiende goal voor het vaderland te maken. Met de 0-2 en de controle over een gebroken Denemarken gunde bondscoach Trossard én Doku in het slot nog hun debuut als international. Dinsdag wacht IJsland en kan Denayer bevestigen dat het achterin snor zit, nog altijd.

