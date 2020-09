Geen tweede zege op rij voor Nederland: Oranje gaat de boot in tegen Italië

Nederland heeft zich op de tweede speeldag van de Nations League maandag in eigen huis laten aftroeven door Italië, dat genoeg had aan een doelpunt van Nicolò Barella op slag van rust. Door de 0-1 zege worden de Italianen met vier punten uit twee wedstrijden de nieuwe leider in groep 1 van Divisie A.

Nederland, waar Donny van de Beek in de ploeg kwam voor Steven Bergwijn, had in de eigen Johan Cruijff Arena van meet af moeite met de bezoekers uit Italië. De blauwhemden, met liefst zeven (!) nieuwe namen in de basis in vergelijking met het gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina, zetten de thuisploeg hoog vast en profiteerden van een paar foutjes in de opbouw bij Nederland. Drie keer staken de Italianen de neus aan het venster, maar pas op slag van rust was het raak. Nicolò Barella kopte een voorzet van Ciro Immobile keihard binnen.

Nederland moest na rust op zoek naar de gelijkmaker maar kwam al vroeg goed weg toen Immobile een foutje van Hans Hateboer verzuimde uit te buiten. De eerste echt goede aanval van Oranje kwam er pas even voor het uur - de vingertoppen van Gianluigi Donnarumma brachten redding op een uithaal van Van de Beek. De Italianen beperkten zich meer en meer tot de counter en kwamen er in het slotkwartier amper nog uit. Op een mislukte halve omhaal van Memphis Depay na leverde de Nederlandse druk echter niks meer op voor de thuisploeg. Het werd zelfs bijna nog 0-2, maar invaller Moise Kean trapte naast nadat hij al half voorbij doelman Jasper Cillessen was.

Door de 0-1 zege worden de Italianen de nieuwe leider in Groep 1, met vier punten uit twee wedstrijden. Nederland is samen met Polen tweede met drie punten.

Noorwegen scoort vijf keer dankzij Haaland en Sorloth

Bosnië en Herzegovina kwam tegen Polen op voorsprong dankzij een strafschop van Hajradinovic, maar Glik (45.) bracht de Polen net voor de pauze op gelijke hoogte. Middenin de tweede helft besliste Grosicki (67.) de partij in het voordeel van de Polen. Italië komt aan de leiding in Groep 1 met vier punten, Nederland en Polen hebben elk drie punten. Bosnië en Herzegovina is laatste met één puntje.

In de B-divisie verloor Tsjechië met 1-2 van Schotland. Geen verrassing, want de Tsjechen traden met een erg onervaren ploeg aan nadat het coronavirus de selectie had getroffen. Pesek (12.) bracht Tsjechië wel op voorsprong, maar Dykes (27.) en Christie (52.) zetten de scheve situatie recht voor Schotland.

Nog in de B-divisie ging Noorwegen met 1-5 winnen bij Noord-Ierland. Dortmund-aanvaller Haaland (7, 58.) scoorde twee keer, net als Alexander Sorloth (ex-Gent, 19. en 47.). Roemenië won met 2-3 bij Oostenrijk, Israël en Slovakije speelden 1-1 gelijk.