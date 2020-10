Duitsland in spaarmodus voorbij Oekraïne (1-2) en wint zo voor het eerst in deze Nations League

In de Nations League heeft Duitsland zaterdag met 1-2 gewonnen van Oekraïne. Voor Duitsland scoorden Ginter voor rust en Goretzka erna. Malinovskyi scoorde vanop de stip nog tegen voor Oekraïne, maar dat bleek niet meer dan een voetnoot. Duitsland heeft nu vijf punten, Oekraïne blijft steken op drie.

In groep A van de Nations League was er zaterdagavond het duel tussen Oekraïne en Duitsland. Voor Oekraïne, dat er eerder deze week zeven rond de oren kreeg van Frankrijk, wachtte opnieuw geen makkelijke avond. Bondscoach Andrei Shevchenko koos voor deze wedstrijd voor heel wat ‘Belgische’ namen. Zo stonden Club Brugge-verdediger Sobol en Gent-aanvaller Yaremchuck aan de aftrap. Ook Malinovskyi (ex-Genk) stond in de basis. Mykhaylichencko (Anderlecht), Plastun (Gent), en Makarenko (KV Kortrijk), zaten op de bank. Bij de bezoekers uit Duitsland was er in de basis verrassend geen plaats voor Timo Werner. Ook die andere toptransfer van Chelsea, Kaï Havertz, moest vanaf de bank toekijken.

Club Brugge-verdediger Edouard Sobol stond in de basis bij Oekraïne. Foto: AFP

Oekraïne begon niet onaardig, maar Duitsland monopoliseerde de bal. In het eerste half uur had de ploeg van Joachim Löw maar liefst 74% balbezit. Na twintig minuten resulteerde dat ook in de openingsgoal voor de bezoekers. Rüdiger was blijven hangen in de vijandige zestien en dribbelde zich zowaar vrij. Zijn voorzet belandde bij Ginter die de bal dankbaar tegen de touwen werkte. Oekraïne maakte weinig klaar en mocht na 34 minuten zijn keeper dankbaar zijn. Met een schitterende redding op een kopbal van Gnabry behoedde Bushchan zijn team van een dubbele achterstand. Zelf iets creëren zat er voor de Oost-Europeanen echter niet in. 0-1 was dan ook de stand aan de rust.

Even spanning

Kort na rust leek de wedstrijd al gespeeld. Hoe goed Bushchan het in de eerste helft deed, zo gruwelijk ging hij nu in de fout. Hij liet hij een voorzet knullig uit de handen glippen en Goretzka werkte de bal binnen. Pijnlijk voor de doelman die zijn kans kreeg omdat twee van zijn concurrenten besmet zijn met het coronavirus. Voor het overige speelde hij nochtans een sterke wedstrijd, met puike reddingen op schoten van onder meer Draxler en Klosterman.

Eén keer kon Oekraïne tegendreigen, maar het schot van Tsygankov was te zwak om Neuer te verschalken. Duitsland had ondertussen zijn spaarmodus ingeschakeld en probeerde op halve kracht de wedstrijd uit te spelen. Dat belette de Duitsers echter niet om nog enkele kansen te versieren. Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht. Tot plots het licht even uitging bij Niklas Süle. Hij tackelde domweg Yaremchuk onderuit in het strafschopgebied. Malinovskyi twijfelde niet en schoot de aansluitingstreffer voorbij Neuer. Duitsland ging nu toch opnieuw wat meer aandringen, maar telkens lag Bushchan goed in de weg. Oekraïne kon geen vuist meer maken, waardoor Duitsland makkelijk kon standhouden.

Dinsdag ontvangt Duitsland Zwitserland, terwijl Oekraïne Spanje moet bekampen.