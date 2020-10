Spanje swingt niet, maar wint opnieuw in Nations League

Spanje heeft Zwitserland in de Nations League een nieuwe nederlaag aangesmeerd. La Roja won dankzij een snelle goal van Mikel Oyarzabal. Door de overwinning blijven de Spanjaarden aan de leiding van Groep 4.

In Spanje is langzamerhand de wissel van de macht bezig. David De Gea, Sergio Ramos, Jesus Navas en Sergio Busquets waren de enige basisspelers die boven de dertig levensjaren uitkwamen, de anderen waren dichter bij de twintig te vinden. De voorlinie met Ansu Fati, Mikel Oyarzabal en Ferran Torres was onuitgegeven. Na een kwartiertje rendeerde de hoge druk van het drietal toen de Zwitserse doelman Yann Sommer Granit Xhaka wilde aanspelen in zijn eigen zestien. De aanvoerder schoof weg, Oyarzabal profiteerde en maakte de 1-0.

Foto: AFP

De Zwitsers bleven erg lijzig voetballen, zonder al te veel goesting om naar voren te spelen. In de eerste helft, want bij het begin van de tweede helft kwam er wat meer drang. De Zwitsers waren ook niet bang om een tikje uit te delen, want Oyarzabal kreeg een stevige beuk van Schär. Stevig voetbal? Gooi er dan maar Adama Traoré op, de krachtpatser van Wolverhampton. Ook Sergio Canales mocht meedoen. La Roja heeft al bijna twee jaar lang niet meer verloren, maar uitblinken deed het zaterdagavond niet.

Pas met nog twintig minuten te spelen kwam coach Luis Enrique toch met een spits op de proppen. Gerard Moreno van Villareal kreeg zijn kans. Veel zoden aan de dijk bracht het niet. Spanje domineerde als vanouds het balbezit, maar zette daar veel te weinig doelkansen tegenover. Winst in the pocket en op naar het volgende.