Eén goede helft volstaat: Rode Duivels kloppen Engeland in Nations League

Twee kansen, twee goals. Youri Tielemans en Dries Mertens leidden België met een masterclass efficiëntie naar een 2-0-zege tegen Engeland. Een gelijkspel woensdag tegen Denemarken volstaat voor groepswinst en kwalificatie voor de “Final Four” van de Nations League.

Twee wedstrijden, twee zeges. De Leuvense “Dreef” is de Rode Duivels tot dusver gunstig gezind. Na de oefenzege tegen Zwitserland toonden de Belgen zich even efficiënt tegen Engeland. Het liet in een winderig Leuven de bal aan de bezoekers, maar scoorde uit zijn twee enige kansen in de eerste helft.

Het wedstrijdblad jaagde de Belgen geen schrik aan. Tottenham-aanvaller Harry Kane was de enige speler met internationale renommee in de basiself van “The Three Lions”. Raheem Sterling, de hazewind van Manchester City, was op de laatste training uitgevallen met een trap. Marcus Rashford, het wonderkind van Manchester United, was eerder al uitgevallen. Jordan Henderson, kapitein van Liverpool, is meer een luxewaterdrager dan een wereldtopper. Voor de rest gaf bondscoach Gareth Soughgate het vertrouwen aan jongeren als Mason Mount en Declan Rice.

België leek klaar om net als in Wembley de bal op te eisen, maar het waren de bezoekers die met veel druk naar voren hun aanvallende intenties toonden. Jack Grealish, een 25-jarige cultvoetballer van Aston Villa, mocht starten in zijn eerste competitieve interland voor Engeland. De aanvaller met de afgezakte kousen miste zijn entree op het internationale podium niet. Hij hield de Belgische verdedigers aan de praat en kon hen af en toe in verlegenheid brengen. Het trio Toby Alderweireld-Jason Denayer-Jan Vertonghen moest alle zeilen bijzetten om Grealish en Harry Kane uit het zestienmetergebied te houden.

De Belgen scoorden uit hun eerste kans. Jan Vertonghen veroverde de bal, Dries Mertens vond Romelu Lukaku en de spits van Inter bediende Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester waagde zijn kans vanop afstand en zag hoe het leer via de voeten van Tyrone Mings, de vingertoppen van Jordan Pickford en de binnenkant van de paal in doel verdween.

De wedstrijd aan Den Dreef werd een spiegelbeeld van de heenmatch in Wembley. Het geluk dat de Belgen vorige maand mankeerden, hadden ze deze keer wel mee. Want onmiddellijk na de 1-0 ontsnapte België twee keer aan de gelijkmaker. Eerst belette Toby Alderweireld Jack Grealish te scoren, na de daaropvolgende corner moest Romelu Lukaku een kopbal van Harry Kane van de lijn keren. De nummer 9 van de Duivels scoorde een keertje niet, maar was met een assist en zijn verdedigende actie andermaal belangrijk voor de Belgen.

Halfweg de eerste helft werd het 2-0. Kevin De Bruyne ging neer onder het been van Declan Rice en zijn pijnkreet weergalmde tussen de lege tribunes. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie floot zonder dralen een fout, maar uit de herhaling bleek dat Rice eerst bij de bal was geweest.

In het stadion waar hij als duiveltje leerde voetballen eiste Dries Mertens de bal op. Vanop een ideale afstand trapte de Leuvenaar de ideale vrijschop. Over de muur, in de hoek, goed voor de 2-0.

Engeland eiste nadrukkelijk de bal op en Grealish en Kane bleven zich dreigend opstellen. Alleen kwamen en er geen loepzuivere kansen meer uit. Ook in de tweede helft waarin Everton-aanvaller Calvert-Lewin en Dortmund-winger Jadon Sancho mochten invallen. Een vrije trap van Mount, een trap van Harry Kane. Veel meer liet Engeland niet meer zien.

Witsel en Meunier geschorst

Romelu Lukaku ging nog op zoek naar de 3-0 maar met 2-0 waren de Belgen lang tevreden. Minpuntje was dat Axel Witsel en Thomas Meunier een tweede geel in de competitie pakten en geschorst zijn tegen Denemarken.

Die wedstrijd leek overbodig te worden toen IJsland 1-1 gelijkmaakten tegen Denemarken, maar in het slot maakten de Denen vanop penalty 2-1. We kregen een finale in Den Dreef waarbij de Rode Duivels met een gelijkspel volgend jaar in oktober de Final Four van de Nations League mogen betwisten.