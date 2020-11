Tielemans wijst de weg: Rode Duivels kloppen Denemarken en spelen Final Four in Nations League

Als België in 2021 mag dromen van Europees (EK/Nations League-) goud mag het dat danken aan de jeugd. Youri Tielemans lag aan de basis van drie Belgische goals tegen Denemarken en gidst ons land voor de eerste keer naar de “Final Four” van de Nations League. Dankzij Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne werd het nog 4-2.

Tegen Zwitserland deed zijn invalbeurt de wedstrijd kantelen in het voordeel van de Belgen. Tegen Engeland lag hij met een afstandsschot aan de basis van een klinische 2-0-zege en ook woensdag tegen Denemarken nam Youri Tielemans – nog altijd maar 23 jaar – zijn ervaren ploegmaten op sleeptouw. Het King Power At Den Dreef-stadion in Leuven was de voorbije twee weken de tuin van de jonge patron van de Rode Duivels.

De kwalificatie voor de Nations League was hard bevochten. Denemarken zette een uur lang zijn voet naast of zelfs voorbij die van de Belgen. Maar opnieuw maakte de individuele klasse van de “gouden generatie” het verschil. Een generatie waar vanaf nu ook Youri Tielemans toe behoort. Nadat hij Engels doelman Jordan Pickford versloeg met een afstandsstrap met rechts, deed hij deze keer met links de netten trillen.

Slachtoffer met dienst was Kasper Schmeichel, Tielemans’ ploegmaat bij Leicester City. Je zag het afgrijzen in het gezicht van de Deense doelman al toen Tielemans mocht uithalen. Hij kent de reputatie en de traptechniek van zijn ploegmakker. Romelu Lukaku had drie Deense verdedigers naar zich toe gezogen waardoor Tielemans de ruimte kreeg. Met een fluwelen penseelstreek trapte de middenvelder het leer buiten het bereik van Schmeichel.

België stond al na vier minuten op voorsprong, een scenario dat herinneringen opriep aan het Nations League-debacle van twee jaar geleden tegen Zwitserland. En met reden. Een kwartier na het openingsdoelpunt hadden de Denen gelijkgemaakt. Na een mislukte interceptie van Leander Dendoncker – de vervanger van de geschorste Axel Witsel - kon Christian Eriksen eindelijk genieten van wat ruimte. De spelmaker van Inter vond Braithwaite aan de rechterkant, diens trap schampte af op Jan Vertonghen, waardoor Jason Denayer geklopt was en Jonas Wind, een jonge spits van FC Kopenhagen, Thibaut Courtois tegenvoets kon verslaan.

Nog geen tien minuten later ontsnapte België aan de achterstand. Nadat Delaney uitpakte met een slimme dummy kon Wind Braithwaite aanspelen. Die stond helemaal vrij, maar Courtois kwam als een spurtbom uit zijn doel gerend. Braithwaite miste zijn controle en besloot op de brede borst van de Belgische nummer één.

Denemarken was zeker niet de mindere van de thuisploeg en de Belgische verdedigers werden een paar keer in verlegenheid gebracht door de snelle Deense spitsen. Kevin De Bruyne kwam maar weinig in het stuk voor. Eén keer pakte hij uit met een goeie voorzet, Romelu Lukaku kopte net naast.

In de tweede helft bleef Denemarken moeiteloos overeind. Er was opnieuw een geniale ingeving van Youri Tielemans nodig om de Belgen ademruimte te geven. De ex-Anderlecht-speler nam snel een vrije trap toen de Denen uit organisatie stonden. Kevin De Bruyne speelde Lukaku aan, Kasper Schmeichel was geklopt.

Tien minuten later leek het helemaal boeken toe voor de Denen. En opnieuw lag Youri Tielemans aan de basis van het doelpunt. Met een heerlijke lange bal stuurde hij Thorgan Hazard op rechts in het straatje. De middenvelder van Dortmunt pakte uit met zijn beste voorzet van de wedstrijd en Romelu Lukaku mocht zijn tweede van de avond scoren.

Helemaal in het slot deed Thibaut Courtois de Belgische bank opschrikken door een bal onder zijn voet te laten doorglippen. Als hij eens in de fout gaat, weet hij zijn moment goed te kiezen. En was er nog twijfel dat de Denen konden terugkomen, dan nam Kevin De Bruyne die aan de overzijde weg. België plaatst zich voor de eerste keer voor de eindronde van de Nations League na een nieuwe demonstratie van zijn aanvallende kunnen. En de definitieve ontbolstering van zijn nieuwe, jonge patron.