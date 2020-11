6-0, alstublieft! Niet Duitsland maar Spanje naar Final Four

Sensatie in de Nations League: Spanje heeft Duitsland in de match die moest beslissen over kwalificatie voor de Final Four op een historische 6-0-nederlaag getrakteerd, hun zwaarste nederlaag in een officiële match ooit.

De Sensatie, Schande of Show van Sevilla. Aan welke kant je ook staat, het was een avond voor de geschiedenisboeken. De Duitsers hadden als koploper in groep 4 van divisie A aan een punt in Spanje genoeg om na Frankrijk de tweede deelnemer te worden van de Final Four. Maar na de 1-0 van Alvaro Morata – een kopbal na een hoekschop – zakten ze helemaal door het ijs tegen een sterk combinerend Spanje. Vooral de kwikzilveren Ferran Torres was een gesel voor Niklas Süle en co. op rechts. Niet toevallig was het de winger van Manchester City die de 2-0 erin ramde. Enkele minuten later werden de Duitsers weer afgetroefd op hoekschop, Rodri kopte heerlijk overhoeks binnen.

?? | Spanje speelt Duitsland compleet de vernieling in: 3-0 bij de rust.

??????#ESPGER pic.twitter.com/9D4LFwV7aM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 17, 2020

En nu, Löw?

Na rust werd het nog erger voor de wereldkampioen van 2014. Na twee snelle counters lukte uitblinker Ferran Torres zijn tweede en derde goal: 5-0. In de slotminuut zorgde Mikel Oyarzabal ook nog voor de pijnlijke 6-0. Spanje beukt zo in stijl de poorten naar de Final Four open, waar het mogelijk de tegenstander van de Rode Duivels wordt. Enige domper op de feestvreugde was de blessure van kapitein Sergio Ramos, die iets voelde in de hamstring. Duitsland blijft met heel wat vraagtekens achter na een tweede voortijdige Nations League-exit op rij. Bondscoach Joachim Löw, eerder al niet vrij van kritiek, zet zich alvast schrap.

?? | De twintig-jarige Ferran Torres is de eerste speler in bijna twintig jaar die een hattrick kan scoren tegen de Duitsers. ??????#ESPGER pic.twitter.com/gHKLRePGzl — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 17, 2020

Zweden degradeert naar divisie B

In Groep 3 van divisie A was Frankrijk al zeker van de Final Four. De wereldkampioen won ook de slotmatch. Het versloeg Zweden met 4-2. Claesson bracht de bezoekers al snel op voorsprong maar nog voor de rust zetten de Fransen met goals van Giroud en Pavard de situatie recht. In de tweede helft scoorde Giroud nog een tweede keer en zorgde Quaison voor de 3-2. In de laatste seconden zette Coman de 4-2-eindcijfers op het bord.

Kroatië-Portugal eindigde op 2-3. Kovacic bracht de vicewereldkampioen op voorsprong, maar na de rust en de rode kaart voor Rog scoorden Dias en Joao Felix voor de bezoekers. Een tweede doelpunt van Kovacic zorgde voor de 2-2, maar ook Dias scoorde in de blessuretijd een tweede keer: 2-3. Door die uitslag kunnen de Kroaten wel in divisie A blijven. Het doelsaldo van de vicewereldkampioen was net wat beter dan dat van de Zweden nadat beide landen allebei op drie punten geëindigd waren.