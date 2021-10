Spanje neemt revanche op Italië in Milaan en plaatst zich als eerste voor finale Nations League

Spanje is de eerste finalist van de UEFA Nations League. De Spanjaarden versloegen woensdagavond in de halve finale Europees kampioen Italië in het hol van de leeuw (Milaan) met 1-2 en namen zo wraak voor de verloren halve finale op het voorbije EK. Bij de rust leek de match al gespeeld: Ferran Torres scoorde twee keer in de eerste helft en Italië verloor Bonucci met rood. De Italiaanse aansluitingstreffer van Pellegrini kwam te laat. Donderdag spelen de Rode Duivels de tweede halve finale tegen Frankrijk.

De Spanjaarden begonnen met het gekende recept aan de wedstrijd: de bal monopoliseren, geduldig rondspelen en op het gepaste moment versnellen. Dat moment kwam er al in minuut 17, toen Oyarzabal veel ruimte kreeg op de linkerkant en een perfecte voorzet afleverde voor Ferran Torres. De 21-jarige aanvaller van Manchester City devieerde als een volleerde spits in doel.

Italië moest reageren, want verder dan een afstandsschot van Chiesa waren de Azzurri in de openingsfase nog niet gekomen. In minuut 34 had de onzichtbare Lorenzo Insigne - die door de afwezigheid van Ciro Immobile als valse spits fungeerde - uit het niets de gelijkmaker op zijn schoen, maar de kleine Napolitaan trapte van dichtbij onbesuisd naast. Amper een minuut later was ook Bernardeschi dichtbij de gelijkmaker, maar doelman Simon kwam voor de tweede keer uitstekend tussen.

🎯 | Mikel Oyarzabal legt hem op een presenteerblaadje voor Ferran Torres! 😳😍 #ItaSpa pic.twitter.com/sCAzV4qm2J — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 6, 2021

Elleboog Bonucci

Kort voor rust bracht kapitein Leonardo Bonucci zijn team nog dieper in de problemen. De verdediger van Juventus ging vol met zijn elleboog in duel met Spanje-kapitein Busquets en kreeg daarvoor terecht zijn tweede gele kaart. Spanje zag zijn kans om de wedstrijd nog voor rust volledig te beslissen. Na een knappe combinatie was het opnieuw Oyarzabal die Ferran Torres kon bereiken: 0-2. Fenomenaal tiki-taka doelpunt van La Roja.

🟥 | Leonardo Bonucci pakt een tweede gele kaart en mag gaan douchen. 👀 #ItaSpa pic.twitter.com/TIfRFhDJcq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 6, 2021

Jonge debutanten bij Spanje

Zoals verwacht zat Spanje in de hele tweede helft in een zetel. Bondscoach Luis Enrique maakte van de gelegenheid gebruik om naast de 17-jarige Gavi van Barcelona ook de 18-jarige Yeremi Pino van Villarreal te laten debuteren. Wat die twee jonkies lieten zien, moet de Spaanse burger moed geven voor de toekomst. Vooral de ingevallen Yeremi Pino was een gesel voor de Italiaanse verdediging. De kwieke vleugelaanvaller had meteen twee assists achter zijn naam kunnen hebben, maar Oyarzabal en Marcos Alonso vergaten af te werken.

Spanje slaagde er niet in om de score uit te diepen en een kleine tien minuten voor tijd ging het nog even mis. Na balverlies konden Chiesa en Pellegrini zomaar alleen op doel af: 1-2. Een aansluitingstreffer die te laat kwam voor de Italianen. Zo kwam er dan toch een einde aan die indrukwekkende reeks van 37 ongeslagen wedstrijden van Italië.

⚡ | Spanje verdubbelt vlak voor rust zijn voorsprong! 🇪🇸👏 #ItaSpa pic.twitter.com/FQeSmDqF9S — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 6, 2021