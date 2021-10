Geen revanche, geen finale, wel nieuw trauma! Rode Duivels geven 2-0-voorsprong in slotminuut uit handen tegen Frankrijk

De Rode Duivels hebben er een nieuw trauma tegen Frankrijk bij. In de halve finale van de Nations League stonden de Belgen in Turijn bij de rust comfortabel met 2-0 op voorsprong dankzij knappe goals van Carrasco en Lukaku, maar gaven de zege helemaal uit handen in een zwakke tweede helft. De winning goal van Lukaku werd vlak voor tijd afgekeurd voor buitenspel, aan de overkant velde Theo Hernandez het harde verdict in blessuretijd: 2-3. Frankrijk speelt zondag de finale van de Nations League tegen Spanje.

De Fransen konden het opnieuw niet laten. Voor de match circuleerde er alweer een cartoon om met ons de draak te steken. Het palmares van de Belgen: eerste op de FIFA-ranking en balbezit in de halve finale van het WK 2018. Het lachen verging de wereldkampioen snel.

Vive la danse dachten de Rode Duivels en ze begonnen aan een eerste helft waarin ze steeds sterker en frivoler werden. Na een handvol minuten was het al bijna raak. Romelu Lukaku zette zich door op rechts en bracht de bal voor. Jules Koundé verkeek zich, waarna De Bruyne kon trappen. King Kev stak zijn armen al in de lucht, maar doelman Hugo Lloris ranselde het leer met een wereldsave nog uit zijn doel. Best grappig, voor de wedstrijd stond Karim Benzema in de spelerstunnel nog met handen en voeten aan Koundé uit te leggen hoe hij Eden Hazard best kon afstoppen. Op hetzelfde moment luisterde Eden in zijn rug grijnzend mee om zijn Real-ploegmaat daarna hartelijk te omhelzen. Had Koundé een overload aan info gekregen? Hij acteerde af en toe weifelend.

Passieve Fransen

Dat gold eigenlijk voor heel Frankrijk. In het begin vielen Les Bleus nog wel aan. Roberto Martinez had in het hart van de Belgische defensie verrassend voor Jason Denayer gekozen en in zijn rug zagen de Fransen mogelijkheden. Kylian Mbappé plaatste één supersonische versnelling en Pogba gaf enkele verraderlijke steekballen, maar heel gevaarlijk waren ze niet. Integendeel, naarmate de tijd vorderde gingen de Fransen passiever voetballen. Het leek wel alsof ze opnieuw de cynische tactiek van het WK 2018 wilden toepassen. Het balbezit aan de Duivels laten om dan te hopen op dat ene moment. Vreemde aanpak. Onze nationale ploeg heeft het net moeilijker als ze zwaar onder druk staan. Zo schakelde Italië hen uit op het EK.

Nu was er totaal geen pressing op De Bruyne en Hazard. De Belgen speelden de bal soms minutenlang rond en liepen in de ruimtes. Dat moest wel renderen. Opeens sneed Yannick Carrasco naar binnen en met een schot in de korte hoek vloerde hij Lloris. We schieten hen aan frieten was het gevoel. Dat werd nog beter toen Romelu Lukaku bij een tweede assist van De Bruyne het leer erg gewiekst liet lopen. Met een geweldige knal in een onmogelijke hoek zette Big Rom de Belgen op rozen: 2-0. Toch zijn 68ste goal in 101 interlands.

De finale van de Nations League leek binnen. Voor de 39ste match op rij wisten de Duivels te scoren en dit zouden ze toch niet meer weggeven tegen deze passieve Fransen, Onze oude defensie speelde best hoog en Denayer groeide in de match als opruimer. We verlekkerden ons als op Spanje.

Actieve Fransen

Helaas, hoe anders was het na de pauze? De Haantjes begonnen een hanengevecht en weg was hun arrogantie. Ze vlogen naar voren en duwden onze jongens terug in hun box. Plots zag je hoeveel kwaliteit die mannen hadden. Hazard kwam niet meer aan de bal en achteraan was het alle hens aan dek. Toch vond Benzema een gaatje en direct was het 1-2. We kwamen er niet meer uit en gingen fouten maken. Youri Tielemans had al een paar steken laten vallen en liet daarna zijn breiwerk helemaal vallen. Hij verspeelde de bal en maakte een overtreding. De VAR was genadeloos en riep de ref naar het scherm. Mbappé maakte vanop de stip zijn penaltymisser van het EK goed.

Dit was echt een match met twee gezichten en het zou eindigen met een serieuze domper. Ja, België ondernam nog een paar pogingen en we scoorden zelfs op een counter. Lukaku duwde een voorzet van Carrasco binnen, maar jammer genoeg stond hij buitenspel. En daarna volgde het onvermijdelijke moment. Frankrijk rukte nog één keer op. De bal kwam in de voeten van Theo Hernadez en die knalde de 2-3 in de bovenhoek. Wat een anticlimax.

Het Belgische palmares zal leeg blijven. Zondag volgt de troostfinale tegen Italië. De Fransen zullen met ons kunnen blijven spotten.

