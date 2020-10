Rangers tankt in Old Firm vertrouwen voor treffen met Standard

Rangers FC heeft zaterdag op de elfde speeldag in de Schotse Premiership de stadsderby op het veld van Celtic met 0-2 gewonnen. Komende week zakken de Schotten af naar België voor het duel tegen Standard op de eerste speeldag van de groepsfase in de Europa League.

In de Old Firm achter gesloten deuren tekende Connor Goldson voor beide doelpunten. Celtic verscheen wel verzwakt aan de aftrap, nadat de afgelopen week meerdere spelers, onder wie Schots international Ryan Christie, in quarantaine moesten na risicocontacten met besmette personen.

In de stand telt Rangers FC nu een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Celtic, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.