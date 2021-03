Rangers FC staan op de drempel van 55e landstitel in Schotland

De Rangers kunnen hun 55e landstitel in Schotland bijna ruiken. De ploeg van de Engelse coach Steven Gerrard versloeg zondag op eigen veld in Glasgow middenmoter St. Mirren met 3-0. Daarmee komt de voorsprong op nummer 2 Celtic op 21 punten. Indien de aftredende kampioen zondag niet wint bij Dundee United, is Rangers voor de eerste keer in tien jaar weer kampioen van Schotland. De ploeg van Gerrard is dit seizoen in 32 competitiewedstrijden nog ongeslagen. Vorige week knikkerden de Rangers Antwerp nog uit de Europa League.