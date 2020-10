Charleroi wint na drie matchen zonder zege vlot van Cercle e, springt (voorlopig) naar de leiding

Charleroi heeft na een 1 op 9 opnieuw aangeknoopt met een overwinning. De Carolo’s versloegen Cercle met 3-0 en blijven zo bovenin meedraaien. De Bruggelingen blijven in de middenmoot staan.

Cercle-coach Paul Clement moest noodgedwongen zijn basiself door elkaar schudden: Didillon, Biancone, Taravel en Marcelin ontbraken in de kern omdat ze positief testten op het coronavirus. Vlak voor aftrap viel Hotic, vorige week nog vals positief getest, geblesseerd uit. Charleroi daarentegen is van de covid-besmettingen af. Karim Belhocine gaf het vertrouwen aan dezelfde elf die twee weken geleden de boot in gingen bij Racing Genk.

Amper gevaar

Na de 1 op 9 wilde Charleroi zich voor eigen publiek – nu ja, die ene luide supporter op straat – herpakken. Na twee weken zonder voetbal leek het wel alsof beide ploegen enkele maanden zonder competitievoetbal hadden gezeten. Zowel van de kant van Charleroi als die van Cercle kwam amper gevaar. De beste kans was nog voor Cercle, maar Penneteau redde het listige lobje van Ugbo met een hand. Warleson had aan de overkant wat meer werk, maar hij stond paraat op een vrije trap van Gholizadeh en een afstandschot van de Iraniër. Vlak voor rust dook Dessoleil plots alleen op voor het doel van de Braziliaan, maar de verdediger miste zijn schot.

Dolle vijf minuten

Charleroi kwam gretiger uit de kleedkamer en dat loonde ook onmiddellijk. Gholizadeh kwam naar binnen, zette Vitinho makkelijk in de wind en trapte in de korte hoek in doel. Toch had het anders kunnen uitdraaien, want een minuut eerder miste Lopes nog onbegrijpelijk nadat Penneteau de bal pardoes in de voeten van de Portugees had getrapt.

De Carolo’s roken bloed en drukten door. Morioka zette twee verdedigers prinsheerlijk in de wind, trapte staalhard op de lat en Berahino had de rebound maar binnen te koppen. Twee doelpunten op vijf minuten, de slechte eerste helft was vergeten.

Paul Clement probeerde met Vanhoutte en Somers het tij te doen keren, maar de Vereniging kon niet meer dreigen. Integendeel, het was Charleroi dat via Nicholson nog op 3-0 kwam. De Carolo’s komen zo (even?) aan de leiding en sluiten het weekend minstens in de top-3 af. Cercle blijft met 15 punten in de buik van het klassement hangen.