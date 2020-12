Antwerp opnieuw onderuit, deze keer is Zulte Waregem te sterk: 0 op 9 en Great Old moet de rol voorin even lossen

25 op 51. Dat heet gebuisd. Antwerp won dan wel de beker en presteert top in Europa, maar in de competitie zal het snel veel beter moeten. Na een 0 op 9 en de tweede thuisnederlaag op rij, dit keer tegen Zulte Waregem (0-1), staat de Great Old op vier punten van de begeerde top vier.

Geen Beiranvand meer in doel bij Antwerp maar wel Butez, of wat had u gedacht? Het was aan de Fransman om komaf te maken met de keeperskwestie. Ook Gelin – nochtans niet geschorst na zijn rode kaart tegen Club Brugge – bleef op de bank. Van de mannen die in de fouten waren gegaan, mocht alleen Juklerod blijven staan. Bij Zulte Waregem een verrassende debutant in de basis: Kainourgios kreeg zijn kans. Hij moest De Bock – die zijn 250ste match in eerste klasse speelde – bijstaan op links.

Nadat Antwerp een keertje goed was weggekomen – Bruno claimde een penaltyfout van De Laet en leek niet helemaal ongelijk te hebben –, kwam het onder stoom. Het creëerde twee grote kansen in twee minuten tijd, telkens via de linkerflank, maar Mbokani miste ze allebei. Ook Gerkens kon in de rebound niet scoren. De bezoekers kwamen bijzonder goed weg, maar hadden toch pech, want ze moesten al snel wisselen. Nadat eerder op de dag Krmencik werd afgeschreven bij Club, had nu ook zijn Tsjechische maatje pech. Chory moest geblesseerd na de kant en werd vervangen door Vossen.

Goeie Govea tegen ex-club

Toch bleek dat niet nadelig voor de ploeg van Dury, die stilaan meer in de match kwam. Seck kopte een keer op Butez, Marcq lobte over en Bruno en Vossen knálden over. Ook de thuisploeg was nog wel eens gevaarlijk via Miyoshi, maar ze kwam tien minuten voor het einde van de eerste helft toch 0-1 achter. Na een afgeslagen corner – die kort na slecht uitvoetballen van Butez volgde – bracht Deschacht de bal vanaf rechts – en met zijn mindere rechter – nog gevaarlijk voor doel. Vossen kopte terug, Bruno kopte binnen. Net als vorig seizoen bracht de Luikse aanvaller zijn ploeg op voorsprong op de Bosuil. Met vooral een sterke Govea aan de bal – bij de Great Old zagen we hem zelden zo spelen – hield Essevee die voorsprong ook vast tot aan de rust.

Foto: Photo News

Leko twijfelde niet en haalde Hongla naar de kant – de Kameroener verloor immers te veel ballen. Met Benson kwam er een extra aanvallende kracht op. Niet veel later opnieuw zo’n offensieve wissel, maar dit keer noodgedwongen. De Laet was voor rust al groggy na een duel met Govea en probeerde nog voort te spelen, maar hij had nog te veel last. Ampomah loste hem af. Volle bak vooruit, dat was de enige optie voor Antwerp.

Afgekeurde gelijkmaker

Dat liep echter o zo moeilijk. Ook de invallers raakten hun mannetje niet voorbij en het bleef opletten voor de counters. Marcq en Govea konden een paar keer op wandel richting doel, maar vergaten dan te schieten. Govea deed het één keer tóch en bijna was het raak. Een goeie Butez voorkwam de 0-2.

De sterkhouders van Antwerp leken intussen vervloekt. Na De Laet moest nu ook Haroun verzorging krijgen, na een elleboog. De aanvoerder kopte ook nog een prima kans naast. En uiteindelijk werd Refaelov, na alweer een mindere match, gewisseld. Ook hij leek last te hebben en dus was het aan De Sart. Even leek het toch nog 1-1 te worden, maar nadat Seck had gescoord, bleek dat hij hands had begaan. D’hondt twijfelde niet en keurde de treffer af.

Veel meer kansen konden de mannen van Leko niet meer creëren. Het bleef uiteindelijk ook 0-1, mede door de grote inzet van Olivier Deschacht die lijf en leden voor de bal smeet, met pijnlijke gevolgen:

🥜 | Olivier Deschacht gooide alles in de strijd om de zege van @ESSEVEELIVE over de streep te trekken! Dat was... dapper! 👀#ANTZWA pic.twitter.com/qwE1x1KRBy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2020

Zulte Waregem kan de zege heel goed gebruiken, voor Antwerp komt de nederlaag heel ongelegen; Tweemaal op rij verliezen in eigen huis: dat gebeurt sowieso al niet vaak. En nu komt er een kloofje van vier punten met de top vier. Tegen Waasland-Beveren en Charleroi zal het veel beter moeten.