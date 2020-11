Geslaagd debuut voor Van den Brom: RC Genk zet zwakke eerste helft recht na de rust en wervelt naar ruime zege tegen Moeskroen

Ondanks een belabberde eerste helft heeft John van den Brom zijn debuut bij KRC Genk niet gemist. Racing raasde na rust in zesde versnelling op en over een enthousiast gestart Moeskroen (4-1) en prijkt na de vijfde opeenvolgende zege op de tweede plaats.

De bezoekende coach Jorge Simao, die net zoals John van den Brom debuteerde, toonde na bijna zes competitieloze weken lef met de rode lantaarn. Moeskroen zette in een 4-4-2 druk vooruit en startte gretiger en snediger dan een te bezadigde thuisploeg. Het brak Genk ei zo na zuur op, Xadas trapte na amper vijf minuten van dichtbij tegen de deklat.

Verdiende 0-1

Pas nadat Vukovic even later een stevige knal van Olinga onschadelijk had gemaakt, kwam de thuisploeg moeizaam boven water. Met dank aan de heroptredende Bryan Heynen, die meteen de lijnen uitzette.

Het eerste kansje was voor Onuachu, die naliet om slecht ontzetten van Koffi af te straffen. Zijn lob was net te lang onderweg om de Henegouwse keeper te verslaan. Voor het overige voetbalde Racing te traag, te lateraal en te onverzorgd om voor gevaar te zorgen.

De verdiende 0-1 even na het half uur kwam dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Opnieuw werd veel te slap verdedigd: Bakic mocht zo te makkelijk voorzetten en Da Costa aan de tweede paal ongehinderd afwerken. Nee, John van den Brom zal zich zijn debuut anders hebben voorgesteld.

Ito in blessuretijd

De thuisploeg leek niet in staat om te reageren, tot Junya Ito in de blessuretijd van de eerste helft zijn duivels ontbond. De Japanner, die tot op dat moment amper een bal (goed) geraakt had, werd tussen de linies gevonden en mocht ongestoord een avontuurlijke herfstwandeling aanvatten. Een handvol wijkende bezoekers legde hem weinig in de weg, waardoor Ito nog naar zijn rechter mocht kappen om de bal onhoudbaar in de verste hoek te plaatsen (1-1).

De gevleide gelijkmaker (en waarschijnlijk een pittige toespraak van Van den Brom) stuwden KRC Genk richting een felle hervatting. Een weifelende Koffi was klaar voor de fatale lob maar in tegenstelling tot op Stayen slaagde Bongonda niet in zijn opzet. Even later vonden opnieuw Bongonda, Hrosovsky én Uronen met hun knal Koffi op hun weg.

Totale ommekeer

Het tij was gekeerd. De Genkse voorsprong hing in de lucht en viel er ook al snel uit. Een actieve Bongonda liet met een versnelling door het hart van de defensie Agouzoul ter plaatse en trapte het leer ijzig kalm tegen de netten: 2-1.

Hoe verschillend kunnen twee speelhelften zijn? Een machteloos Moeskroen kon de totale ommekeer niet meer afwenden en kwam plots overal een stap te laat. De vista van Heynen leverde Ito de volgende schietkans op. Koffi kon de knal alleen maar afweren, Gouden Stier Onuachu reageerde het snelst op de vallende bal en duwde in de rebound zijn tiende goal van het seizoen tegen de netten: 3-1.

Bongonda illustreert topvorm

De klus was geklaard, een sterke Bryan Heynen kreeg zijn verdiende applauswissel en Theo Bongonda mocht nog maar eens zijn topvorm in de verf zetten. Na een snelle combinatie Onuachu-Ito mocht hij opnieuw alleen op Koffi af. Overhoeks knalde hij zijn zevende goal in vier wedstrijden(!) tegen de netten (4-1).

Het eerste doelpunt van de 17-jarige invaller Luca Oyen werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Het kon de pret amper bederven: dankzij een vijfde zege op rij, nestelt KRC Genk zich op de tweede plaats.