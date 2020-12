KV Oostende smeert OH Leuven een 1 op 9 aan en sluit aan bij de top acht

Brugge - KV Oostende trekt met een big smile 2021 in. Het won zaterdagavond op OH Leuven, tegenwoordig een heuse subtopper. Malinov bracht OHL eerst nog op voorsprong, maar KVO vocht na de rust terug en scoorde nog twee keer. Het sluit zo dichter aan bij de top-8. Leuven blijft achter met 0 op 6.

Beide ploegen konden een prima zaak doen mits winst. OHL draait tegenwoordig mee rond de top-4 én droomt zelfs stiekem van Play-off 1, maar ook Oostende kan stilaan ambities koesteren. De Kustboys konden dan weer dichter bij de eerste acht sluipen, en het had ook iets goed te maken na de nederlaag op Anderlecht. KVO nam het meeste initiatief tijdens de openingsfase: een voorzet van Vandendriessche belandde pardoes op de lat van Romo, waardoor de Leuvenaars meteen gewaarschuwd waren.

Voor OHL was het wachten tot na het kwartier voor een eerste kans. Sowah kreeg een prima mogelijkheid aan de rand van de zestien, de bal zeilde via een Oostendenaar érg nipt naast. Op het halfuur was het aan de overkant bijna prijs toen Theate een corner centimeters naast mikte: een voorsprong voor Oostende was gewoon verdiend geweest. Dat Leuven uiteindelijk de 1-0 maakte, was daarom ietwat gevleid. Het was Malinov, nochtans erg onzeker voor de match, die goed naar binnen sneed en Hubert in de korte hoek vloerde. Hendry had tijdens die fase iets beter moeten dekken. Oostende gaf niet af en probeerde nog voor de rust langszij te komen. Op slag van rust kreeg Sakala een dot van een kans: de Zambiaan dook alleen voor Romo op, maar plaatste zijn schot naast het doel. Een gigantische misser, al vlagde de grensrechter ook voor buitenspel.

Foto: Photo News

Erop en erover

Ook na de rust was het vooral KVO dat naar voor trok, terwijl Leuven counterde wanneer het dat kon. Zo’n tegenaanval leverde bijna meteen de 2-0 op. Henry kwam alleen voor Hubert en stiftte de bal net naast de kooi. Een gelukje voor KVO, want de match kon gespeeld zijn. Kort daarna verwerkte Kotysch een voorzet bijna in eigen doel. Het kon dus nog alle kanten uit aan Den Dreef, zéker nadat Oostende op het uur eindelijk dat verdiende doelpuntje kon scoren. Theate wrikte zich los op een corner en kopte de bal perfect binnen. Een oerschreeuw van vreugde volgde. De ploeg van Blessin ging nu voluit op zoek naar een winnende treffer, en die volgde eigenlijk al een klein kwartier later. Sakala legde breed op Gueye, die de bal voor wou geven. Onderweg zette Ngawa zijn been er tegen: Romo bleef kansloos achter. Gueye claimde de goal en vierde coronaproof.

Leuven had nog een kwartiertje om een punt uit de brand te slepen, maar het was Oostende dat nog de beste kansen kreeg op een derde treffer. Zo kwam Sakala nog eens alleen voor Romo - evenwel zonder succes. KVO won en nestelt zich in de linkerkolom, OHL verliest twee keer op rij.

Foto: Photo News