Waasland-Beveren sleept puntje uit de brand tegen STVV, Koita knalt gelijkmaker in extra tijd tegen de touwen

STVV en Waasland-Beveren hebben zaterdagmiddag de punten gedeeld na een matige pot voetbal. De Kanaries leek lange tijd op weg naar een zuinige zege na een vroege treffer van Garcia. Maar dat was buiten Koita gerekend. De vinnige flankaanvaller knalde in extra tijd de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Beide ploegen schieten weinig op met een punt.

Bij Waasland-Beveren moest trainer Nicky Hayen noodgedwongen ingrijpen. De geblesseerde Efford werd vooraan vervangen door de vinnige Koita. Voor de rest hield de geboren en getogen Truienaar vast aan de spelers die afgelopen week tegen Oostende voor het eerst dit seizoen de nul hielden. Aanvoerder Vukotic bleef na zijn schorsing gewoon op de bank.

Maar een tweede match op rij de nul houden, zat er niet in voor Waasland-Beveren. Bij de eerste beste kans was het al raak. Verdediger Garcia mocht tussen drie verdedigers veel te makkelijk koppen. Doelman Jackers duwde de bal knullig tegen de paal, waarna de bal over de lijn hobbelde. STVV dicteerde heel de eerste helft de wet met enkele fijne combinaties. Waasland-Beveren liep achter de feiten aan. De bezoekers speelden te slordig om de Kanaries in de problemen te brengen. Af en toe staken ze hun neus eens aan het venster. Maar kansen? Neen, die speelden ze niet bij elkaar.

Hoofdrol voor Jackers

Op het half uur kwamen de manschappen van Nicky Hayen met de schrik vrij. Opnieuw was STVV gevaarlijk op hoekschop. Cacace verlengde de bal richting doel, maar dit keer had Jackers een wél goede redding in huis. In het slot van de eerste helft hield Jackers zijn ploeg opnieuw in de match. Na een razendsnelle omschakeling stond De Ridder in een mum van tijd oog in oog met de Limburgse doelman, maar die stond pal. Even later ranselde Jackers de pegel van De Ridder uit zijn doel.

Waasland-Beveren trok in de tweede helft het laken naar zich toe. Ze eisten het balbezit op, maar veel gevaar leverde dat niet op. Na een kortgenomen vrije trap mocht Koita aanleggen vanop de rand van de zestien en dwong Schmidt tot een uitstekende redding. De rest van de tweede helft gebeurde er bitter weinig. Het was bij momenten slaapverwekkend wat beide ploegen op de mat legden. STVV was blij met de voorsprong, Waasland-Beveren kon gewoon niet beter. In de slotminuten had doelman Schmidt nog een goede reflex in huis op het schot van Sinani.

Punt als overwinning

Het venijn zat hem in de staart. Waasland-Beveren kreeg in de extra tijd nog een vrije trap op de rand van de zestien. Een kolfje naar de hand van Koita. De vinnige flankaanvaller krulde de bal in de benedenhoek. Een doelpunt dat gevierd werd als een overwinning.

Beide ploegen schieten weinig op met deze puntendeling en blijven onderin hangen.