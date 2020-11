Waasland-Beveren klopt Oostende en vergroot kloof met rode lantaarn Moeskroen

Waasland-Beveren weet eindelijk weer wat winnen is. Na tien matchen zonder zege versloegen ze KV Oostende met 2-0 in en inhaalwedstrijd van speeldag 9. Het was nog maar de eerste thuiszege in 2020 voor geel-blauw: trainer Nicky Hayen haalt opgelucht adem. Voor Oostende was het de vijfde nederlaag van het seizoen.

Waasland-Beveren ging tegen Oostende op zoek naar zijn eerste thuiszege in 2020. Door de schorsing van aanvoerder Vukotic greep trainer Nicky Hayen terug naar een vijfmansdefensie. Wuytens, Gamboa en Albanese kwamen zo opnieuw in de ploeg. En eerlijk? Vukotic werd achterin niet gemist. Bij Oostende geen Gueye. De Senegalese spits moest na zijn mindere match tegen Antwerp vrede nemen met een plaatsje op de bank. Marko Kvasina kreeg zo voor het eerst sinds augustus nog eens zijn kans. De Oostenrijkse spits kon niet overtuigen. Ook Bataille en Hjulsager waren opnieuw van de partij.

Waasland-Beveren toonde wel veel goede wil, maar de uitvoering liet soms te wensen over. De Waaslanders leden opnieuw te veel balverlies op het middenveld, waardoor Oostende er een paar keer gevaarlijk kon uitkomen. De troepen van T1 Hayen eisten wel het balbezit op. Alleen echt uitgespeelde kansen leverde dat niet. Daarvoor was de laatste pass vaak te slordig. Doelman Hubert bracht met een voetveeg wel redding op het schot van Sinani. De bezoekende doelman mocht verdediger Theate wel dankbaar zijn nadat hij te snel uit zijn doel stormde en Albanese veel te slap op doel besloot.

Al het gevaar bij KV Oostende kwam via Fashion Sakala. Alleen stond het vizier van de Zambiaanse spits niet op scherp. En dat is nog zacht uitgedrukt. Voor rust had hij de netten minstens een keer moeten laten trillen. Eerst stond ploegmaat Kvasina nog in de baan van het schot. Even later glipte Sakala door de buitenspel val, maar hij kon zijn schot niet tussen de palen trappen. In het slot van de eerste helft liet de Zambiaan de kans liggen om de Kustboys op voorsprong te brengen, zijn kopbal ging naast.

De rust deed W-B blijkbaar wonderen. Na amper een minuutje kwam de thuisploeg op voorsprong. Frey hield de bal goed bij en vond de vrijstaande Albanese. De 20-jarige Italo-Belg twijfelde niet en knalde zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen. Oostende ging op zoek naar de gelijkmaker, zonder veel kansen. Sterker nog, de thuisploeg verdubbelde de voorsprong via Sinani. De Luxemburgse international liep zich eerst van in de zestien, maar het leer belandde met een gelukje in de voeten van Efford. De Amerikaan legde breed en Sinani had maar binnen te tikken. Het geluk lachte Nicky Hayen en zijn troepen vanavond eens toe.

Blessin probeerde het tij te keren door een dubbele wissel door te voeren. Gueye en Ndicka kwamen in de ploeg. Toch moest Theate achterin opnieuw de meubelen redden. Uiteindelijk liet de ingevallen Gueye de aansluitingstreffer liggen. De Senegalese spits knalde van dichtbij hoog over. Aan de overkant overkwam Serge Leuko net hetzelfde.

Doelpunten vielen er uiteindelijk niet meer. Waasland-Beveren houdt zo voor het eerst dit seizoen de nul. De manschappen van Nicky Hayen pakken zo een gouden driepunter in de strijd om het behoud. Oostende leed zijn vijfde nederlaag van het seizoen.