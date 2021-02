Kortrijk profiteert niet van uur met man meer, OHL wordt vijfde

Ondanks een uur met een man meer is Kortrijk met 3-1 onderuit gegaan bij OHL. De winning streak van Luka Elsner houdt dus al op na één competitiewedstrijd. Met vier op achttien blijft KVK in een zwakke periode zitten. Het kan de komende dagen zelfs afglijden van de dertiende naar de vijftiende stek. OHL rukt op naar plaats vijf.

De eerste minuten waren meteen tekenend voor de hele eerste helft: het golfde leuk op en neer met goeie mogelijkheden aan beide kanten, maar alleen de Leuvenaars maakten hun kansen ook af. KVK-doelman Ilic redde een eerste kopbal van Henry, maar bij de tweede poging van de Fransman was het prijs voor OHL. Mercier schilderde perfect op het hoofd van Henry, die boven iedereen uit torende en de score opende. Aan de overkant waren er parades van Romo nodig op schoten van Selemani en Chevalier. Op het kwartier had Henry altijd 2-0 moeten maken, maar hij mikte naast vanop amper een tiental meter.

Foto: BELGA

Met een zoveelste ingestudeerd nummertje verdubbelden de Leuvenaars hun voorsprong. Mercier bracht voor tot bij Jemelka, die doorkopte naar Henry. Die laatste joeg zijn negentiende treffer van het seizoen overhoeks binnen. Tien minuten voor de rust was er weer hoop voor Kortrijk. Malinov moest naar de kant bij OHL na twee onnodige gele kaarten in evenveel minuten tijd: eerst voor een duw en dan een stevige tackle op Palaversa. Het oordeel van scheidsrechter Wesley Alen was streng, maar niet buiten proportie.

Leuven liet de uitsluiting niet aan zijn hart komen. Integendeel, het kwam met een fenomenale aanval op de proppen. Mercier zette een straffe, lange dribbel op en bediende Henry. Die tikte heel slim door tot bij Sowah, die met een geweldige spurt het hele veld was overgestoken en vanuit een schuine hoek knap 3-0 maakte. Een indrukwekkend nummertje waar de Kortrijkse defensie geen antwoord op had. De slotsom van de eerste helft was duidelijk voor KVK: het voetbalde eigenlijk best goed mee, maar miste efficiëntie. Aan de overkant zat dat helemaal anders.

Foto: BELGA

Geen killerinstinct



De bezoekers kwamen scherper uit de kleedkamer, vooral met dank aan sterk ingevallen Gano. Hij versierde onmiddellijk de ene kans na de andere en wist dat ook in een doelpunt om te zetten. Selemani kreeg alle ruimte om voor te brengen en werkte het leer tot bij Gano, die op de juiste plaats opdook en 1-3 maakte. Middenin de tweede helft leek de aansluitingstreffer van Ocansey een feit, maar de net ingevallen Ngawa haalde de bal nog van de lijn.

Foto: BELGA

Het tegenoffensief van Kortrijk bleef niet duren. In de laatste twintig minuten kreeg OHL de partij opnieuw steeds meer onder controle. Al bij al deden de bezoekers dus te weinig met hun uur met een man meer. In de blessuretijd was er wel nog een sterke save van Romo nodig op een schot van Hendrickx, maar verder kwam KVK niet. Het voetbalde lang niet slecht en dat kan het meenemen richting komende weken, maar het ontbrak hem aan killerinstinct. Kortrijk blijft achter met vier op achttien en kan met wat pech nog wegzakken naar de vijftiende plaats tegen het einde van dit weekend.