Charleroi slikt op bezoek bij KV Oostende tweede opeenvolgende nederlaag na spannende partij Oostende zet opmars richting top-8 verder: 3-2 tegen Charleroi levert 13 op 15 op

Circus aan zee: KV Oostende klopte Charleroi zaterdagavond na een doelpuntenfestival. Het werd ‘maar’ 3-2, maar de Zebra’s zagen twee goals afgekeurd buitenspel offside. Oostende kwam dan weer op voorsprong met een goal die amper enkele centimeters over de lijn was. Na een slotkwartiertje bibberen hielden de Kustboys de drie punten en vierde zege op vijf matchen uiteindelijk thuis. Charleroi kan straks uit de top-4 tuimelen.

Zowaar corona aan de kust: KV Oostende kampte voor het eerst dit seizoen met een besmetting. Invaller Marquet zat daarom niet in de selectie, verder kon Blessin met zijn basisploeg beginnen - inclusief Vandendriessche, die enkele dagen geleden bij Kortrijk tekende en dus aan zijn laatste zes maanden aan zee begint. Bij Charleroi moest Van Cleemput verstek geven. Hij maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag koorts. Bruno kwam voor het eerst sinds zijn blessure in de ploeg.

Ondanks een spekglad veld maakten KV Oostende en Charleroi er een hoogst aangename pot van. Na een eerste waarschuwing via Capon twijfelde KVO niet om meteen op voorsprong te komen. Een hoge voorzet van Skulason werd in doel gewerkt door de goed inlopende Sakala, die zijn zesde van het seizoen maakte. Goed voor de match, want zo moest Charleroi meteen komen. De Zebra’s oefenden meteen druk uit, en de eerste grote kans werd door Nicholson op Hubert gemikt - al was er een buitenspelgeurtje aan de fase. Net toen Oostende de match opnieuw leek te controleren, sloeg Charleroi toe. Gholizadeh vond Nicholson perfect in de zestien, de Jamaicaan kopte precies in het hoekje binnen. Alles te herdoen. Voor de rust kregen Capon en Gueye beiden alleen voor Penneteau nog een uitgelezen kans om op voorsprong te klimmen, maar de twee toonden zich niet efficiënt.

Foto: BELGA

Spektakel (en afgekeurde goals) na de rust

Kort na de rust vielen meteen twee goals, al werd er geen enkele op het scorebord genoteerd. Zowel Bruno als Benchaib scoorden voor Charleroi, evenveel keer vlagde de grensrechter terecht voor buitenspel. De vlam zat zo meteen in de pijp, en ook Oostende probeerde de voorsprong te claimen. Een hoekschop viel aan de eerste paal op het hoofd van Jack Hendry, en die klopte Penneteau vanuit een heel scherpe hoek met enkele centimeters over de lijn. De VAR checkt nog, maar de goal telde. Momenten later duwde Hjulsager Charleroi dieper in de miserie na prachtig afstandsschot: 3-1. Wat een match in de Diaz Arena.

Nog steeds gaf Charleroi niet af: Hendrickx trof plots de binnenkant van de paal met een lage schuiver. Een kwartier voor tijd lukte de ingevallen Rezaei de aansluitingstreffer, waardoor het bij vriestemperaturen ook nog figuurlijk bibberen werd voor KVO. De Iraniër zag een gevaarlijke vrije trap even later ook nipt over gaan. Belhocine voelde dat er nog een puntje te rapen viel, en gooide met Teodorzcyk en Costa zijn laatste troeven op tafel. Veel leverde dat niet meer op: het was zelfs Oostende die via Sakala en Thiam nog de beste kansen kreeg. De Kustboys hielden het hoofd koel en trokken hun verdiende zege over de streep, waardoor ze nu met 13 op 15 pronken. Charleroi, voorlopig nog als derde in de top-4, kan ingehaald worden door Antwerp en Anderlecht.

Foto: BELGA

DOELPUNTEN: 5' Sakala (D'Arpino) 1-0, 27' Nicholson (Gholizadeh) 1-1, 58' Hendry (Skulason) 2-1, 63' Hjulsager (Sakala) 3-1, 75' Rezaei (Gholizadeh) 3-2

KV OOSTENDE: Hubert; Tanghe, Hendry, Theate; Capon, D'Arpino, Hjulsager, Vandendriessche (81' McGeehan), Skulason (72' D'Haese); Gueye (72' Thiam), Sakala

CHARLEROI: Penneteau, Diagne, Gholizadeh, Kayembe, Willems (11' Hendrickx),, Dessoleil, Gillet, Benchaib (81' Teodorczyk), Morioka, Bruno (60' Rezaei), Nicholson



GELE KAARTEN: 25' Theate, 47' Capon