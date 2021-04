Antwerp verzekert zich met tien man van Play-off 1 na felbevochten zege op Moeskroen, Cercle Brugge gered dankzij uitslag

Antwerp heeft Moeskroen met 2-3 opzij gezet en heeft zo het ticket voor Play-off 1 beet. Na 40 minuten zag het er even benard uit voor de bezoekers toen Maxime Le Marchand een rode kaart kreeg, maar ook met tien man maakte Antwerp het af. Dieumerci Mbokani met twee goals en Abdoulaye Seck bezorgden hun ploeg de zege. Door het verlies van Moeskroen is Cercle Brugge overigens gered. Moeskroen daarentegen is zeker van de zeventiende of achttiende plaats en moet zo vrezen voor degradatie.

Zelden was winnen zó belangrijk als in deze maandagse afspraak. Voor Moeskroen om Waasland-Beveren op te zadelen met de laatste plaats en komend weekend nog een gooi te doen naar een veilige zestiende stek. Voor Antwerp om zijn felbegeerde PO1-ticket veilig te stellen. Vercauteren greep in na de 1-4-pandoering tegen Anderlecht. Lukaku ging er zoals verwacht uit, gelegenheidskapitein De Laet week uit naar links en met Seck, Buta en Mbokani kwamen drie nieuwe namen in de ploeg.

Dominante bezoekers

“Dat we aanvallender voor de dag zullen komen mét Mbokani in de ploeg, heb je volledig mis”, liet Vercauteren in het flashinterview voor de wedstrijd verstaan, maar van bij de aftrap waren de offensieve intenties duidelijk. Na nauwelijks drie minuten kreeg Hongla al een uitgelezen kans om de bezoekers op voorsprong te brengen. Moeskroen trok een muur op, wat Antwerp niet belette om gevaar te stichten. Lamkel Zé zorgde met een vluchtschot op de paal al vroeg voor een tweede waarschuwing.

De ploeg die wilde, kreeg halverwege de eerste periode loon naar werken. Mbokani rondde een knappe combinatie over vier tussenstations af. Zijn eerste doelpunt van 2021. Jubilaris Buta, die zijn honderdste duel voor RAFC speelde, deelde met een assist in de vreugde. Ondanks de achterstand had Moeskroen geen antwoord klaar. Een schotje van Tabekou bracht De Wolf allesbehalve in verlegenheid. Le Marchand dacht de thuisploeg daarom een handje toe te steken. Na een mislukte controle tackelde de Fransman vol op de voet van Harbaoui. Geel werd eerst zijn deel, maar na tussenkomst van de VAR volgde de logische uitsluiting. Ook met een man minder bleef Antwerp dreigen. Mbokani dwong Koffi met een schot in de bots tot een topredding. Mét of zonder Dieu voorin, maakt wel degelijk een wereld van verschil. Nog voor de rode kaart trapte de Congolees, na een één-twee met de uiterst bedrijvige De Laet, ook nog rakelings langs.

🚿 | Maxime Le Marchand krijgt een rode kaart na een stevige tackle op Hamdi Harbaoui! 😨❌ #MOUANT pic.twitter.com/dmcwvD4JUM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 12, 2021

Vercauteren stuurde Lukaku naar de opwarming, maar hield bij de start van de tweede helft vast aan zijn overige tien starters. Die begonnen zowaar nog scherper dan 45 minuten eerder. Een lange bal van De Laet zorgde voor onrust in de Henegouwse gelederen. Lamkel Zé profiteerde, bewaarde het overzicht en presenteerde Mbokani op een dienblaadje zijn tweede van de avond aan. Lamkel Zé nam, niet geheel onterecht, de honneurs waar bij zijn coach en de rest van de technische staf. Veel tijd om te genieten van de dubbele voorsprong kregen de Antwerpenaren niet, want een minuut later hing de aansluitingstreffer al tegen de touwen. Olinga verraste De Wolf met een schicht in het dak van het doel. De 2-1 gaf de Moeskroense burger moed. Wanneer Olinga zich vijf minuten later nogmaals achter het leer zette, moest De Wolf goed plat.

Cercle viert mee

Plots was het alle hens aan dek achterin. De 1-3 van Seck kwam dan ook uit de lucht gevallen. Iedereen verloor de Senegalese beer uit het oog. Ook Koffi had in zijn korte hoek beter moeten doen. Moeskroen vocht nog voor wat het waard was, maar verder dan de 2-3 van Harbaoui enkele minuten voor tijd kwam het niet meer. Antwerp klimt met zijn PO1-ticket op zak opnieuw naar de tweede plaats. Moeskroen en Waasland-Beveren maken op de slotspeeldag uit wie rechtstreeks zakt en wie de barrages tegen 1B-club Seraing speelt. Cercle Brugge, dat gered is, is de lachende derde.