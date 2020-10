Beerschot haalt uit tegen OHL en is (minstens voor twee uur) leider in 1A

Met een weekje vertraging is het Beerschot dan toch gelukt. Na een stevige uithaal tegen OHL zijn de Mannekes de nieuwe leider in 1A. Toch minstens voor een paar uur. Het Carnaval op ‘t Kiel blijft maar duren.

Als coach van Beerschot durfde Marc Brys al eens te goochelen met zijn pionnen op het wedstrijdblad, vandaag kreeg hij bij zijn terugkeer naar het Olympisch Stadion een koekje van eigen deeg. Reda Halaimia stond bij de Mannekes op het wedstrijdblad, maar bij de aftrap was er geen spoor van de Tunesiër. Tom Pietermaat verscheen aan de aftrap en zo werd bij de thuisploeg de 3-5-2 ingeruild voor een 4-3-3 met Dom en Vorogovskiy op de flanken. Met Pietermaat, Sanusi en Coulibaly koos Losada zelfs voor drie controlerende middenvelders.

De voorbije maanden oogstten Beerschot en OHL veel lof en ook in het onderlinge duel zorgden beide promovendi van bij de aftrap voor een spektakelstuk. De thuisploeg begon met de meeste overtuiging. Al in de derde minuut had Coulibaly de openingstreffer aan de voet. De Malinees nam een hoekschop van Holzhauser meteen op de slof, Romo (ex-Beerschot) zag het leer net naast zoeven. Het was echter Mercier, met dank aan de kruin van Holzhauser, die aan de andere kant de debatten opende. Een vrije trap van de Fransman werd door de Oostenrijker nog even beroerd en belandde aan de verste paal binnen.

Foto: Photo News

Veerkracht

Een domper, maar ook niet meer dan dat. De troepen van Losada beschikken over veel veerkracht, denk maar even terug aan de derby van vorige week op de Bosuil. Amper tien minuten na 0-1 was de achterstand al helemaal uitgewist. Na twee knappe acties bovendien. De recuperatie van Sanusi en een gekruist schot van Tissoudali zetten de bordjes weer gelijk. Even later knikte Suzuki een voorzet van Dom na een uitgesponnen in de hoek. Maatwerk van de Japanner. Op een snelle tegenstoot probeerde Holzhauser Romo te verrassen met een listige lobbal, de Venezolaan hield de bezoekers nog even in de wedstrijden.

Foto: Photo News

Tussendoor had Vanhamel aan de andere kant hetzelfde gedaan. Tot twee keer toe hield de Brusselaar de bezoekers met een uitstekende reflex van de gelijkmaker. Na slecht uitverdedigen van Dom kreeg Henry een vrije kopkans, een vliegende Vanhamel duwde het leer over doel. Even later botste Bese op de Gelbe Wand van het Kiel.

REFLEX | Mike Vanhamel met z'n beste Ter Stegen-imitatie! 😎#BEEOHL pic.twitter.com/A2p3cO6arv — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 31, 2020

Drie keer doelhout

Ook na de pauze ging de wedstrijd goed over en weer. In het vierde kwartier belandde het leer liefst drie keer tegen het doelkader. Holzhauser probeerde eerst Romo te verrassen met een venijnige vrije trap, aan de overkant spatte een schicht van Hubert uiteen op de binnenkant van de paal. Drie keer is gelukkig geen scheepsrecht voor Henry, de Fransman knikte een hoekschop van Holzhauser ei zo na in eigen doel.

Het was uitstel van executie voor OHL. In vijf minuten tijd kneep Beerschot de bezoekers helemaal dood. Sanusi maakte op een heerlijke manier zijn eerste treffer voor Beerschot: eerst twee mannetjes in de wind zetten en met een gekruist schot Romo het nakijken geven. Even later belandde het leer met een gelukje voor de voeten van de vrijstaande Holzhauser, de Oostenrijker pakte het geschenk gretig aan.

Foto: Isosport

Twee keer VAR

Boeken dicht? Toch niet helemaal, ondanks de ruime voorsprong. Henry zorgde voor een eerste waarschuwing, zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip voor een ongelukkige elleboog van Frans. Vanhamel stopte de elfmeter van Mercier, maar op aangeven van de VAR kregen de Leuvenaars een herkansing. Vorogovskiy was net iets te gretig en liep te snel in. Henry liet de kans niet onbenut: 4-2.

Het was de laatste stuiptrekking van de bezoekers. Een verdiende zege voor Beerschot, dat intussen een stevige thuisreputatie heeft gecreëerd: 15 op 18 en 21 goals in zes wedstrijden. Niemand in 1A doet op dit moment beter. En het kan nog beter: dankzij de zege tegen OHL is Beerschot de nieuwe leider. Toch minstens voor twee uur, vanavond komen Charleroi en Club Brugge nog in actie. Konden ze op het Kiel de tijd nu maar even stilzetten.