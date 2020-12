KV Mechelen stilaan in slechte papieren na rode kaart en nederlaag tegen Waasland-Beveren

KV Mechelen doet onderin een barslechte zaak na de 2-3-nederlaag tegen Waasland-Beveren, dat voor het eerst sinds hun terugkeer naar het hoogste niveau 13 op 15 pakt. De thuisploeg was nochtans op voorsprong gekomen, maar viel nog in de eerste helft met tien na een rode kaart. Met een man meer namen de bezoekers na rust meteen afstand: Malinwa kon nog één keer langszij komen, maar de derde treffer van Bertone was er teveel aan. De Waaslanders nemen zo wat afstand van de gevarenzone, waar Mechelen achterblijft met amper drie punten meer dan de rode lantaarn.

Moest er een WK eigen ruiten ingooien bestaan, we hadden KV Mechelen ingeschreven. De Kakkers hadden tegen Waasland-Beveren de match volledig in handen. Ze waren na een klein half uurtje zelfs verdiend op voorsprong gekomen na een aanval uit het boekje. Al werd hen nauwelijks iets in de weg gelegd. Mrabti kaatste terug tot bij Schoofs. De middenvelder die zijn honderdste match in het shirt van Mechelen speelde, stuurde Hairemans het straatje in, die beheerst afwerkt. De thuisploeg op rozen.

Doelman Jackers hield W-B echter in de wedstrijd met een dubbele redding. Eerst stond hij pal op de knal van Mrabti. Nadien zweefde hij de kopbal van Schoofs uit zijn doel. Geel-blauw kwam met de schrik vrij en beperkte zich vooral tot verdedigen. Op een schotje van Frey na lieten de bezoekers niets zien.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Mechelen, tot het licht bij Siemen Voet even uitging. De verdediger haalde de doorgebroken Koita neer. Ref Boucat twijfelde niet en greep terecht naar zijn achterzak. Mechelen moest nog een uur verder met een mannetje minder.

🟥 | Geeft @kvmechelen hier de overwinning weg? Siemen Voet komt te laat en moet gaan douchen. 🚿#KVMWBE pic.twitter.com/vDhth45LOJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 13, 2020

De bezoekers kwamen als een wervelwind uit de kleedkamer. Leuko zette zich goed door en vond de vrijstaande Heymans in de zestien. De topschutter van geel-blauw faalde niet en knalde zijn zevende van het seizoen tegen de touwen. Erop en erover, dachten ze bij de Waaslanders. Nauwelijks twee minuten later kwam W-B zowaar op voorsprong. Koita knalde vanop de rand van de zestien onhoudbaar binnen. Zijn vijfde doelpunt in vier matchen. Een doelpunt dat hij vierde met het shirt van ploegmaat Din Sula, die wellicht een (zware?) knieblessure heeft opgelopen.

Foto: BELGA

Match gespeeld, zou je denken. Maar niks was minder waar. Mechelen kwam terug op gelijke hoogte via Mrabti. Maar het was W-B dat uiteindelijk aan het langste eind trok na een knal van Bertone, al ging doelman Coucke niet vrijuit.

Waasland-Beveren doet zo een gouden zaak in de strijd om het behoud. Het vergroot de voorsprong met rode lantaarn STVV tot zeven punten en komt op gelijke hoogte met Cercle Brugge. KV Mechelen blijft onderin hangen en ziet Moeskroen naderen tot op een puntje.