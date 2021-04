STVV definitief gered na spectaculaire zege tegen Waasland-Beveren

STVV heeft zich definitief gered na een spectaculaire zege op het veld van Waasland-Beveren. Frey bracht de thuisploeg al snel op voorsprong, maar na een domme rode kaart van Vukotic moesten de Waaslanders een uur met tien verder. STVV stelde via Suzuki en Mboyo (2x) orde op zaken. Verstraete bracht nog even spanning in de match, maar Suzuki nam alle spanning weg. STVV viert feest. Waasland-Beveren heeft nog twee matchen om de rode lantaarn door te geven.

Met Waasland-Beveren-STVV stond er dinsdagavond een levensbelangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud op het programma. De thuisploeg kon zich bij winst op gelijke hoogte van Moeskroen hijsen. De bezoekers uit Limburg konden dan weer het behoud definitief veiligstellen. Kortom, er stond veel op het spel.

Waasland-Beveren nam een droomstart. Na een mislukt schot van Nilsen liet Hashioka de bal domweg lopen tot bij Michael Frey. De Zwitserse spits nam het cadeautje met beide handen in ontvangst en schoot zijn negende doelpunt van het seizoen tegen de touwen. Waasland-Beveren op rozen na geblunder.

Na het vroege openingsdoelpunt nam STVV de wedstrijd in handen. Alleen konden ze hun veldoverwicht niet omzetten in kansen. Sterker nog, het was de thuisploeg die op zoek ging naar de dubbele voorsprong. Louis Verstraete zette doelman Schmidt twee keer in evenveel minuten aan het werk.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor de Waaslanders. Tot het licht even uitging bij Aleksandar Vukotic. Na een duel met Brüls deelde de Servische reus een slag uit. Na ingreep van de VAR kon ref Verboomen niet anders dan de rode kaart trekken. Wat een domme actie. Het bleek het kantelpunt in de wedstrijd.

Want STVV had bloed geroken. Met een mannetje meer kwamen ze al snel op gelijke hoogte. Na een kortgenomen hoekschop vond Brüls de inlopende Suzuki aan de tweede paal. De Japanse spits kon moederziel alleen binnenduwen.

De Limburgers wilden in de tweede helft het behoud in 1A veiligstellen en trokken meteen ten aanval. Dat leverde meteen op. Hashioka legde de bal terug tot bij Mboyo, die zijn ploeg op voorsprong bracht.

Twintig minuten voor tijd werd de opdracht voor Waasland-Beveren nog moeilijker nadat aanvoerder Wuytens op een paar minuten twee gele kaarten pakte. T1 Nicky Hayen mist dit weekend tegen Kortrijk twee centrale verdedigers.

De thuisploeg moest de kelk tot de bodem ledigen. Jackers bracht eerst nog redding op het schot van Suzuki, maar in de rebound duwde Mboyo zijn tweede van de avond met de borst tegen de netten.

Louis Verstraete bracht opnieuw spanning in de match na geblunder van doelman Schmidt. Maar enkele minuten later nam Suzuki alle spanning weg.

STVV is dankzij deze overwinning definitief gered. Waasland-Beveren blijft de rode lantaarn op drie punten van Moeskroen. De Waaslanders hebben nog twee speeldagen om het tij te doen keren.