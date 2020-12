Club Brugge laat zich niet verrassen door STVV en kan met vertrouwen naar Lazio

Drie puntjes, een zege en naar huis. Zakelijker kan een overwinning haast niet, maar Club Brugge moest opnieuw zwoegen. Sint-Truiden ging voor de bijl met het kleinste verschil na een goal van invaller Okereke, al kreeg Club wel de kansen om de score uit te diepen. Het trekt zo met een zege naar het cruciaal Champions League-duel in Rome.

Voor velen voelde de thuismatch tegen STVV aan als een opwarmertje voor die levensbelangrijke pot in Lazio, al viel er zaterdagavond lang amper iets te beleven in Jan Breydel - van opwarmen was er dus amper sprake. Clement gaf Mata rust en liet ook Vormer binnen, want die laatste had maagklachten. Van der Brempt mocht op rechts voor de eerste keer starten en De Ketelaere was opnieuw de diepste man. Hij moest zich voorbij een versterkte Truiense defensie vechten, want STVV kwam met vijf man achterin spelen. Daarvoor liepen nog enkele stofzuigers alles dicht.

Foto: Photo News

Weinig gevaar

Net als vorig weekend op Moeskroen had Club alle moeite van de wereld om openingen te vinden. Sobol wrong zich één keertje voorbij enkele verdedigers maar kon nét niet afwerken, en Rits kon Vanaken niet bedienen toen de lange middenvelder helemaal alleen opdook aan de zestien. Dat waren zowat de grootste kansen bij Club voor de rust.

Aan de overkant was STVV twee keer gevaarlijk. Mignolet moest een gevaarlijke vrije trap van Garcia uit de hoek rammen, daarvoor had Nazon hem al eens op de proef gesteld. De optelsom tijdens de rust was magertjes. Blauw-zwart was heer en meester, al lukt scoren toch zo moeilijk in de competitie de laatste weken.

Gouden wissel

Zo lang dat goaltje niet viel, bleef het nagelbijten. Clement besliste om kort na de rust al in te grijpen en Okereke te brengen voor Dennis. Het bleek een gouden beslissing: de Nigeriaan opende zowaar de score. Lang stuurde hem op de rand van de zestien in het straatje, en Okereke legde de bal rustig voorbij Schmidt in de verste hoek.

Foto: Photo News

De 1-0 opende perspectieven, want nu moest STVV uit z’n egelstelling kruipen. Club kreeg meer ruimte en logischerwijs kansen. De Ketelaere zette zich goed door maar kwam net te kort, Vanaken miste een open schietkans op de rand van de zestien. Het bleef zo met twee woorden spreken voor Club, waar Vanaken op het uur vervangen werd met het oog op de Champions League.

Ook de jonge Van der Brempt moest nog met een blessure vervangen worden, waardoor Mata uiteindelijk tien minuten moest opdraven. Een schotje van Lang ging nog net naast, en zo werd 1-0 het verdict na een barre avond in Brugge, waardoor Club met een zege (en rust voor enkele sterkhouders) naar het cruciaal Champions League-duel van dinsdag in Rome trekt. Voor STVV opnieuw geen punten: het ontslag van Muscat zorgde tot dusver niet voor een schokeffect.