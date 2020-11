Refaelov redt Antwerp nog eens: Israëliër bezorgt zijn ploeg een puntje in Oostende

Welgeteld één minuut heeft KV Oostende mogen dromen van zijn eerste stuntzege. Maar vlak na de goal van Tanghe maakte Refaelov alweer gelijk. De Israëliër speelde zo nog eens redder van Antwerp, dat vooral ook blij mocht zijn dat het geen hele helft met tien moest spelen.

KV Oostende maakte dit seizoen al indruk, maar een topclub kloppen? Neen, dat zat er nog niet in. Na de recente 0 op 6 tegen Standard en Club Brugge mochten ze het nu eens tegen Antwerp proberen. Antwerp kon de punten ook wel goed gebruiken, na een 1 op 6.

Weinig verrassingen in de opstellingen. Bij KVO kreeg Capon zijn eerste basisplaats, door de schorsing van Bataille. Hjulsager viel in extremis wel uit en werd vervangen door McGeehan, die al na vier minuten de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. De Noord-Ier mikte de lage voorzet echter op een attente Butez.

Pieter Herkens

Bij Antwerp geen Birger Verstraete, die heel graag tegen zijn ex-ploeg had gespeeld, maar niet fit genoeg werd bevonden en werd thuisgelaten. Het had nochtans een uitgelezen kans kunnen zijn om hem nog eens in de ploeg te zetten. Hongla – pas sinds donderdagavond terug uit Kameroen – was wel aanwezig maar leek niet helemaal wakker. Het waren Refaelov en Juklerod die de Great Old een eerste kans bezorgden. De ingelopen Herkens – West-Vlaams voor Gerkens, zo stond het toch op het wedstrijdblad – kopte echter naast.

Het waren de bezoekers die langzamerhand baas werden, maar het grootste doelgevaar noteerden we toch aan de overkant. Met het onvoorspelbare duo Gueye-Sakala was het geregeld alle hens aan dek. Iets voor het halfuur voorkwam een Antwerps been de 1-0 van Gueye. En toen de Senegalees wat later diep werd gestuurd, was het enige wat Haroun nog kon doen, hem neertrekken. Voor zo’n noodrem bestaat één kaart – de rode – maar de aanvoerder kwam weg met geel, want VAR Laforge greep niet meer in. Bij Oostende schreeuwden ze moord en brand en dat hadden ze zeker ook gedaan als het vlak voor rust nog 0-1 was geworden. Uitgerekend Haroun rukte op, liep alles en iedereen voorbij en zette Juklerod op weg naar een goal. Hubert bracht echter nog redding. Tijd om te gaan rusten, na een eerste helft waarin het constant op en neer ging.

Eerste voor Tanghe

Meer van dat na rust, maar op kansen was het dit keer wel even wachten. Ook voor Mbokani, die zondag 35 wordt maar op het veld weinig reden tot juichen had. De spits kreeg weinig bruikbare ballen, maar met de ballen die hij wél kreeg, deed hij te weinig. Van de counters van KVO kwam intussen ook niet veel meer in huis. Daarom bracht Blessin er Thiam maar in voor Sakala. Ook Leko greep na een tijdje in. Van de flanken kwamen veel te weinig goeie acties en dus ruimde Juklerod plaats voor Ampomah.

Foto: Photo News

We vroegen ons al af: als het gelijk zou blijven, was dat dan billijk? Maar Theate was niet van plan om het bij een gelijkspel te laten. Na een prima getrapte vrijschop kopte hij even prima richting doel, maar Butez en de lat hielden hem van zijn tweede competitiegoal en de 1-0. Lang hoefde hij echter niet te treuren. Die andere jonge Belgische verdediger, Anton Tanghe, kopte een paar minuten later wél raak. Voor hem was het zijn eerste goal als prof.

Antwerp in de tang, zou je denken. Maar intussen was Miyoshi erop gekomen voor Buta en bij de eerste actie van de Japanner was het meteen raak. Hij bediende Refaelov en het stond alweer 1-1. Daar bleef het uiteindelijk ook bij want de krul van Ampomah vloog net naast en over de kruising.