Cercle doet na een mach vol kansen een goede zaak en komt voorlopig met 12 punten weer in de top 8

Cercle Brugge voelde zich vorige week tegen Club Brugge in de zak gezet door de VAR, maar maakte het vanavond zelf weer goed door te gaan winnen tegen zwarte beest Eupen.

Cercle Brugge en Eupen hebben hun kleinschaligheid, buitenlandse eigenaar en budget (+/- 20 miljoen euro) gemeen. Maar ook de ambitie want beide clubs hebben geen zin meer in degradatievoetbal en willen meedoen voor een plekje in Play-off 2. Het potentiëel hebben ze ervoor en dat kwam vanavond meteen tot uiting op het veld. Cercle startte furieus en het eerste doorsteekpasje van Hoggas legde Kylian Hazard met zin voor precisie in doel. Zonder een attente Ortwin De Wolf kon het na 10 minuten al 0-2 hebben gestaan, maar de Eupense keeper tikte de goed getrapte vrijschop van Hoggas naast.

Na de goede repliek in de derby tegen Club had Paul Clement de Japanse centrale verdediger Ueda uit de ploeg gehaald voor Jéremy Taravel. Een verrassing want het is een publiek geheim dat Taravel na de komst van Marcelin eigenlijk mag vertrekken. Maar het kan snel gaan in voetbal en dus was Taravel gewoon weer kapitein.

Dat Eupen weelde heeft is al langer geweten. Voor jongens als Beck en Vazquez was er zelfs geen plaats op de bank.

Dit Eupen mag in staat worden geacht om de kloof met de betere middenmoot kleiner te maken, maar dan zal de afwerking wel beter moeten. Dat Eupen na 45 minuten niet met een voorsprong kon gaan rusten kwam ook door Thomas Didillon. De doelman die Monaco voor ruim 1,3 miljoen bij Anderlecht weghaalde, voorkwam minstens één gemaakte goal.Hij anticpeerde perfect op de poging van Ngoy en ook Prvljak vond de Fransman op zijn weg.Cercle kwam ook goed weg toen Peeters, na een fout van Decostere op Musona, de vrijschop tegen de paal trapte van de ploeg, die hij vorig seizoen in extremis in 1A hield. Maar de Eupense goal bleef in de lucht hangen en viel er ook effectief uit. Koné rolde de flank op en Didillon had dit keer geen reactie tegen Ngoy.

Het eerste kwartier van de tweede helft haalde lang niet het niveau van dat van ervoor. Er gebeurde weinig, ook al omdat het spel lang stil lag toen Adriano even groggy bleef liggen. Eupen domineerde wel maar de laatste pass ontbrak.

Clement probeerde voor Cercle het roer om te gooien met een dubbele wissel. Zo mocht de Portugees Lopes da Silva, voor ruim 2 miljoen euro overgenomen van Hull City, zijn eerste minuten maken. Hij bracht centraal in het midden wat vaart in het spel, maar een stilstaande fase zorgde voor beweging op het scorebord. Musaba, vorige week ook al goed voor de gelijkmaker op Club, verlengde de corner in doel.

Eupen had het niet zien aankomen en had tijd nodig om te bekomen.

De weer goed ingevallen Vitinho kreeg een vrijschop mee toen Koch aan de noodrem trok, maar de bal van Hoggas ging nipt over. Dino Hotic kreeg een tweede kans om het af te maken maar trof de paal en zijn vrije trap in de toegevoegde tijd vloog via de onderkant van de lat weer buiten. (Koen Verdruye)

KAS Eupen: De Wolf, Adriano, Amat, Koch, Miangue, Koné, Kayembe (85’Nuhu), Peeters, Musona (73’ N’Dri) , Ngoy, Prevjak

Cercle Brugge: Didillon, Decostere, Marcelin, Taravel, Velkovski (68’ Vitinho), Kanouté (68’Lopes Da Silva), Hoggas, Hotic, Musaba, Ugbo, Hazard (88’ Somers)

Scheidsrechter:Jasper Vergoote

Doelpunten:5’ Hazard (Hoggas) 0-1, 39’ Ngoy (Koné) 1-1 , 76’ Musaba (Hotic) 1-2

Gele kaarten: 14’ Peeters (fout), 31’ Musona (fout), 43’ Amat (fout), 47’ Taravel (fout), 47’ Hazard (fout), 84’ Koch (fout), 90’ Somers (fout), 90’ Adriano (fout), 90’ Ugbo (spelbederf)

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: 1340