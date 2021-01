KRC Genk hakt Eupen met in de pan: Onuachu scoort hattrick, John van den Brom moet brandje met Bongonda blussen

KRC Genk opende 2021 met vuurwerk. Onder meer via een hattrick van Paul Onuachu haalde Racing het met 1-4 op het veld van Eupen. De kloof met leider Club Brugge bedraagt nog één luttel puntje, Gouden Stier Onuachu zit met 18 treffers aan een duizelingwekkend gemiddelde van één goal per wedstrijd.

John van den Brom verraste voor de aftrap van de Genkse ouverture in 2021. Daags voor de wedstrijd had hij op de persbabbel nog handig rond vragen over een mogelijke terugkeer naar de viermansdefensie heen gedribbeld, in Eupen gooide hij de Genkse 3-4-3 wel degelijk overboord. In de 4-3-3 was geen plaats meer voor Arteaga en Hrosovsky, hun plaats werd ingenomen door Kouassi en Toma.

Heerlijke assist Toma

Zo speelde Uronen niet langer tegen zijn voet en kwam er met Toma extra voetballend vermogen in de ploeg. Kouassi moest dan weer het evenwicht bij balverlies bewaren.

Foto: JEFFREY GAENS

Een offensieve keuze, die binnen de tien minuten rendeerde. Met twee precieze verticale passes sneden de bezoekers door de Eupense as: Cuesta speelde Toma aan, die meteen de diepte zocht en vond bij Ito. De heerlijke assist was perfect qua richting én snelheid, de Japanner rondde oog in oog met Defourny zelfverzekerd af: 0-1.

Peeters tegen ex-ploeg

De vroege voorsprong was gevleid, Genk had tot dan toe vooral achter de bal gelopen. Een fel gestart Eupen sloeg ook snel terug met de verdiende gelijkmaker. Met de gulle medewerking van Onuachu, die de bal te lang probeerde bij te houden. Kayembe snoepte hem het leer af en vond de vrijstaande Peeters aan het halve maantje voor de grote rechthoek. Als de Gruitrodenaar van daaruit zijn befaamde linker mag wapenen, ken je meestal de fatale gevolgen: ook tegen zijn ex-ploeg vloog het leer onhoudbaar in de rechterbovenhoek (1-1).

Foto: BELGA

De aangename wedstrijd kreeg vanaf dan meer evenwicht. Al moest Vukovic nog twee keer attent ingrijpen op een infiltratie van Musona - die zich daarbij ongelukkig blesseerde – en na een knappe actie van Prevljak.

Driewerf Onuachu

Maar dat was het dan ook voor de thuisploeg, die in het slot van de eerste en de openingsfase van de tweede helft over de knie werd gelegd door een dodelijk efficiënt Genk. Gevoederd door Ito en een bijwijlen onhoudbare Bongonda toonde Paul Onuachu zich een waardige Gouden Stier.

Vlak voor rust bewees de Nigeriaan dat een topspits helemaal niet in de wedstrijd moet zitten om te kunnen scoren. Op aangeven van Ito draaide hij simpel weg van een statische Poulain om opportunistisch binnen te knallen met links (1-2). Een kwartier na de pauze had Onuachu zijn hattrick al beet (1-4). Twee keer scoorde hij feilloos van op de stip: eerst nadat hij zelf was gelegd door doelman Defourny, een tweede keer na een fout van Poulain op Bongonda. Zo zit de Genkse Gouden Stier al aan nummer 18, oftewel een indrukwekkend gemiddelde van één goal per wedstrijd.

Akkefietje

Aan de derde treffer van Onuachu ging een akkefietje vooraf, dat de nazorg verdient van coach John van den Brom. Ook Bongonda, die een cruciale voet had in beide penaltyfases, wilde graag zijn doelpuntje meepikken van op de stip. Dat zag Onuachu niet zitten, uiteindelijk moesten Heynen en Kouassi het brandje blussen.

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

KRC Genk heeft het jaar in elk geval in stijl ingezet. De afgetekende zege brengt Racing niet alleen op één puntje van leider Club Brugge, vooral de zevenpuntenkloof met nummer vijf Antwerp zal coach Van den Brom verblijden.

EUPEN: Defourny - Agbadou, Poulain, Amat - Adriano, Kayembe, Peeters, Miangue – Musona – Baby, Prevljak.

KRC GENK: Vukovic - Munoz, Cuesta, Lucumi, Uronen - Kouassi, Heynen - Ito, Toma, Bongonda - Onuachu.

VERVANGINGEN: 30’ Musona door Heris, 63’ Toma door Hrosovsky en Adriano door Ngoy, 68’ Kouassi en Onuachu door Thorstvedt en Dessers, 77’ Bongonda door Limbombe, Baby en Poulain door N’Dri en Beck..

DOELPUNTEN: 9’ Ito 0-1, 14’ Peeters 1-1, 42’ Onuachu 1-2, 48’ Onuachu 1-3, 60’ Onuachu 1-4.

STRAFSCHOPPEN: 48’ en 60’ Onuachu (zet om).

GELE KAARTEN: 45+1’ Kouassi (late tackle), 45+3’ Kayembe (late tackle), 62’ Amat (bewuste fout).

TOESCHOUWERS: gesloten deuren.

SCHEIDSRECHTER: Van Driessche.