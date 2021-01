Nieuwkomer Pavlovic bevrijdt Cercle Brugge tegen KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft een gouden driepunter beet. Het versloeg Kortrijk met 1-2. De derbywinst is meteen ook de eerste in twee maanden en genoeg om over Waasland-Beveren te wippen in het klassement. Monaco-huurling en nieuwkomer Strahinja Pavlovic kroop in de rol van matchwinnaar.

Kortrijk – Cercle Brugge kondigde zich vooraf aan als een match op het scherpst van de snee. Misschien ook die van de laatste kans, want dat de Vereniging na 4 op 39 dringend nood had aan punten hoeft niet gezegd. Kortrijk van zijn kant moest komaf maken met twee nederlagen op rij. Ook de Veekaa kon een zege dus goed gebruiken om een comfortabele voorsprong op de laatste te behouden.

Clement presenteerde Cercle Brugge in een onuitgegeven 3-5-2-opstelling, opvallend: nieuwkomer Pavlovic mocht al na drie dagen in de basis debuteren en na Kylian Hazard werd nu ook Jeremy Taravel uit de selectie geweerd. Bij KVK kreeg Sambou Sissoko zijn eerste speelminuten, ook Jonckheere mocht opnieuw starten na de blessures van De Sart en Ocansey.

De eerste poging was voor Kortrijk. Jonckheere liet de bal slim doorlopen naar Dewaele, die het doel onder vuur nam, zijn schot scheerde de grond, maar Didillon ging goed plat. Meteen erna volgde een tegenprik van Cercle Brugge. Musaba ontfutselde Derijck de bal, maar zijn schot minderde te veel snelheid door het wakke speelveld.

De gewaagde ingreep van Clement rendeerde. Na enkele prikjes verzilverde Cercle uiteindelijk ook een kans, al zag het er verdedigend niet goed uit bij KVK. Hoggas speelde een vrijgelaten Vitinho aan. Met een strak aangesneden voorzet bediende de Braziliaan Ugbo die uit de rug van Sainsbury opdook en de score opende. Alweer achtervolgen dus voor Kortrijk.

Foto: BELGA

Het werd zowaar nog erger ook voor de Kerels, want drie minuten later keken ze al tegen een dubbele achterstand aan. Op een corner van Hotic verlengde Pavlovic in doel, wederom legde Kortrijk hem te weinig in de weg. Van een binnenkomer gesproken voor de 19-jarige huurling van Monaco.

Voor de Kerels meteen de derde keer in een week tijd dat ze tegen een 0-2-achterstand aankeken. Zowel tegen KVO als tegen STVV werd vervolgens verloren. Waar het woensdag in de minuut voor de rust een tegendoelpunt slikte, maakte Kortrijk nu de goal van de hoop. Chevalier speelde Makarenko aan, die van zo’n 25 meter uithaalde en de bal enig mooi binnenkant paal mikte. Rusten met 1-2.

Het was Kortrijk menens om de gelijkmaker snel te scoren en dat lukte ook. Sainsbury scoorde vanuit buitenspelpositie, ook Gueye stond te wachten, maar hij stond geen offside. Daar kwam Cercle Brugge even goed weg. De Vereniging kwam er nog moeilijk uit, al leek één counter te volstaan om KVK de wind uit de vleugels te nemen. Maar het doelpunt van Musaba werd afgekeurd wegens buitenspel.

Kortrijk probeerde wel nog en had ook de bal, maar kon een tijdrekkend Cercle Brugge niet echt meer verontrusten. De ontlading na het laatste fluitsignaal was immens. De eerste zege in 21 jaar in het Guldensporenstadion leverde meteen drie gouden punten op. De Vereniging geeft zo de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren. Kortrijk blijft verweesd achter na een derde nederlaag op rij. De Veekaa ziet Moeskroen en Cercle Brugge met drie punten naderen en moet dringend opnieuw aanknopen met een zege wil het niet alsnog het degradatiespook zien opdoemen in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk: Ilic, Dewaele, Derijck, Sainsbury, Hines-Ike, Jonckheere, Sissoko (62’ Badamosi), Makarenko, Chevalier, Gueye (73’ Stojanovic), Selemani

Cercle Brugge: Didillon, Biancone (86’ Corryn), Marcelin, Bates, Pavlovic, Vitinho, Vanhoutte, Hoggas, Hotic (72’ Kanouté), Musaba (78’ Somers), Ugbo (78’ Denkey)

Doelpunten: 23’ Ugbo (Vitinho) 0-1, 28’ Pavlovic (Hotic) 0-2, 44’ Makarenko (Chevalier)1-2

Gele kaarten:38’ Dewaele (fout), 90’ Hines-Ike, 90’ Marcellin

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt