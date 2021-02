Laat doelpunt Racing Genk geeft Van den Brom opnieuw ademruimte

45 minuten lang leek John van den Brom zijn schaapjes op het droge te hebben met Genk op het veld van Charleroi. Toen zakten de Limburgers compleet in, maar ze kwamen toch met de schrik vrij dankzij een laat doelpunt van Thorstvedt. Voor Charleroi lijkt Play-off 1 erg ver weg nu.

Het mes op de keel, dat gold voor zowel Charleroi als Genk. Na een 5 op 27 nam de druk op Genk-coach John van den Brom toe, terwijl ook Charleroi na de goeie start van de competitie - 18 op 18 - aan een dramatische reeks bezig is: 21 op 60 haalden ze sindsdien, enkel Cercle Brugge deed slechter in die tijdspanne. Maar ondanks die cijfers zijn beide ploegen nog steeds in de running voor een plek in Play-off 1.

John van den Brom koos bij Genk voor de 17-jarige Luca Oyen in plaats van Theo Bongonda, en ook Cuesta keerde terug in de ploeg ten koste van McKenzie. Karim Belhocine schudde zijn elftal ook door elkaar: Van Cleemput, Rezaei, Ilaimaharitra en Bruno kwamen in de ploeg ten koste van Fall, Nicholson, Benavente en de geblesseerde Morioka.

Genk begon alleszins scherp aan de wedstrijd: Ito voetbalde bevrijd en schotelde Onuachu al na een minuut de openingstreffer voor, maar de Nigeriaan kopte de bal voorlangs. De Limburgers voetbalden met een pak meer grinta dan de voorbije weken en toen Munoz infiltreerde kreeg Onuachu opnieuw een goeie kans, maar het vizier van de topschutter stond nog niet afgesteld. Pas toen Ilaimaharitra Ito haakte en Onuachu het vanop elf meter mocht proberen, lukte het. Descamps dook de goeie hoek in, maar de 24ste treffer van Onuachu hing tegen de touwen.

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Charleroi probeerde te reageren, en kwam zelfs dicht bij de gelijkmaker. Een voorzet van Kayembe hobbelde tegen de paal. Maar Genk stond stevig achterin. Bij een zeldzaam foutje van Lucumi mocht Gholizadeh alleen op doel, maar Cuesta verdedigde goed. Genk controleerde voor rust, maar vergat zelf nog gevaarlijk te zijn.

Maar toch ging Genk niet op hetzelfde elan verder. Waarom? Een raadsel. De bezoekers kropen achteruit, en Charleroi profiteerde vrijwel meteen. Vandevoordt redde nog goed op een poging van Rezaei, maar niemand legde de goed gevolgde Gholizadeh een strobreed in de weg: 1-1. Vlak nadien waren de Carolo’s daar opnieuw, maar Bruno raakte in twee keer niet voorbij zijn man. Het was voor de Limburgers even pompen of verzuipen.

Van den Brom greep in en bracht Bongonda tussen de lijnen voor Oyen - goed begonnen, maar wat weggezakt. Toch bleven de bezoekers afzien: Charleroi drukte en kreeg nog wat goeie kansen. Maar toch was het Genk dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Arteaga zette voor en Thorstvedt mocht moederziel alleen binnen koppen. De zucht van John van den Brom was duidelijk hoorbaar. In het slot toonde Dessers nog dat té altruïstisch zijn geen goeie eigenschap is, al had zijn onbegrijpelijke keuze gelukkig geen gevolgen. Genk kon eindelijk met een gerust gemoed aan het weekend beginnen. Voor het eerst sinds lang.