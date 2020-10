KV Oostende zet nu ook rode lantaarn Moeskroen vlot opzij en pakt 10 op 12

Zes opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag, en 10 op 12: ’t zijn hoogdagen voor KV Oostende. De Kustboys wonnen met 3-0 en nestelen zich met een derde zege comfortabel in de linkerkolom. Aan zee presenteerde Moeskroen zich als degradatiekandidaat nummer één met een prestatie die pijn deed aan de ogen.

Al jaren tovert Moeskroen zich elk seizoen naar de redding, maar nu begint het zaakje toch wel érg te stinken voor Les Hurles. Met drie punten, de rode lantaarn en een uiterst zwakke prestatie op het veld van KV Oostende is de ploeg van Da Cruz momenteel degradatiekandidaat nummer één. Het liet over heel de match slechts twee doelpogingen optekenen, en voor de rust raakte Moeskroen zelfs amper over de middenlijn. Het was al Oostende wat de klok sloeg, en dan speelden de Kustboys zeker hun beste partij niet. Het werd een klein wonder dat het tijdens de rust nog 0-0 stond.

Paal en lat

KVO domineerde en dwong enkele open kansen af. Sakala raakte zowel de paal als de lat, McGeehan had een voorzet van Bataille maar binnen te lopen maar miste. Het was er aan te zien dat de jongens van Blessin de sterke Gueye - geschorst - voorin misten. Als doelpuntenmaker, maar ook als kapstok en aanspeelpunt van de ploeg. Zijn afwezigheid werd trouwens opgevangen door McGeehan een rijtje hoger uit te spelen.

Foto: Photo News

De tweede helft bracht op alle vlakken amper beterschap. KV Oostende domineerde en eiste de bal op, maar het gevaar voor doel lag een pak lager dan voor de rust. Moeskroen deed zelfs geen poging om eens te dreigen: Hubert liep in de gietende regen in de Diaz Arena haast een verkoudheid op. Maar naast neerslag viel er gelukkig op het uur ook nog een goal uit de lucht. D’Arpino zag een vrije trap op twee meter van de zijlijn plots voorbij iedereen in doel waaien: eindelijk die verdiende voorsprong voor KVO. Theate claimde dat hij de bal nog met een haarpluk geraakt had.

Rode lantaarn blijft in Moeskroen

Een reactie van Moeskroen, dan maar? Vergeet het. Het speelde verder als los zand en gaf Oostende de vrijgeleide naar de overwinning. Sakala nam tien minuten voor tijd alle twijfels weg met een versnelling en gekruist schot: 2-0. McGeehan maakte er in de blessuretijd uiteindelijk nog 3-0 van. Voor Oostende zorgde de derde seizoenszege voor een knappe 10 op 12 én een comfortabel plekje in de linkerkolom rond de achtste plaats. Bij Moeskroen hangt de rode lantaarn stevig rond de nek: met drie punten uit acht wedstrijden moeten de mannen van Da Cruz even bezinnen tijdens de interlandbreak.