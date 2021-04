Cercle Brugge heeft zaterdag drie zeer belangrijke punten gepakt tegen OH Leuven. De Vereniging moest een uur met z’n tienen spelen nadat Kevin Hoggas rood kreeg, maar wonder boven wonder scoorde Cercle daarna drie keer. Een mak OH Leuven had geen antwoord in huis: 3-0. Cercle Brugge staat daarmee voorlopig 4 punten boven voorlaatste Moeskroen en kan maandag zeker zijn van het behoud, groen-zwart kan al zeker niet meer rechtstreeks degraderen.