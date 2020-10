Antwerp mag zich Ploeg van ’t Stad noemen na een zege tegen stadsrivaal Beerschot. Beide teams maakten er zondagmiddag een spektakelstuk van in een lege Bosuil: het werd 3-2. Antwerp springt door de zege ook meteen naar de voorlopige koppositie in de Jupiler Pro League, Beerschot is vierde.