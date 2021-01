Een sterk Anderlecht heeft Charleroi met 3-0 weggezet. Twee penalty’s in de eerste helft zorgden voor een geruststellende voorsprong. Nmecha nam de eerste voor z’n rekening en gunde de tweede aan Vlap. De Nederlander scoorde vanop de stip zijn eerste doelpunt van het seizoen. Amuzu schoof diep in de tweede helft de 3-0 nog in doel.