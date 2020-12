Rode kaart, gemiste strafschop, drie goals in zeven minuten en zinderend slot: knotsgekke zege voor Charleroi tegen Cercle

Charleroi klimt voorlopig naar de derde plaats in de Jupiler Pro League na een onwaarschijnlijke 3-4-zege op het veld van Cercle Brugge. De thuisploeg was nochtans de rust ingegaan met een 2-0-voorsprong, maar een rode kaart van Da Silva Lopes vlak voor de rust deed de match kantelen. Charleroi scoorde na een gemiste strafschop drie keer in zeven minuten. Cercle maakte vijf minuten voor tijd nog gelijk, maar Bruno bezorgde Charleroi alsnog de overwinning. Met 0 op 15 zakt Cercle verder weg.

Cercle-trainer Clement greep door de schorsing van Bates achterin terug naar kapitein Jérémy Taravel die voor de match nog gehuldigd werd voor zijn 200ste match in de JP-league en daarvoor een ingekaderd truitje kreeg. Clement moest naast Decostere, Biancone, Kanouté en Omolo ook Dino Hotic missen wegens een stressfractuur. Na de zege tegen rode lantaarn STVV wijzigde Charleroi-coach Belhocine slechts op 1 plaats. Berahino bleef ziek achter in Charleroi en werd vervangen door Nkuba. De jonge linkerflankspeler zou amper 20 minuten op het veld blijven. Hij wilde het duel aangaan met Vitinho maar zijn voet bleef in het gras steken en hij verdraaide zijn knie. Het stond toen al 1-0 want na een zoektocht van een kwartiertje waarin Cercle het betere werk liet zien, mocht Velkovski een vrijschop nemen.

Raar dat ze bij Charleroi nog altijd niet weten dat je dan maar beter Taravel in het oog kan houden. De Fransman kopte de bal door en wie anders dan Ike Ugbo werkte knap binnen. Zijn negende goal en het was niet lang wachten op zijn tiende van het seizoen. Met dank aan Rémy Descamps. Karim Belhocine moet alvast een goede reden hebben waarom hij iemand zoals Nicolas Penneteau op de bank laat voor deze Franse doelman. Als T1 bij Kortrijk worstelde hij ook al eens met zijn keepers en speelde het toen zelfs klaar om Kaminski uit de ploeg te zetten.

Descamps had eerst wel nog een goede reflex in huis op een schicht van Ugbo maar een minuut later verslikte hij zich in een terugspeelbal van Dessoleil, Velkovski liet slim de voorzet van Hazard passeren en Ugbo werkte heel knap en beheerst af (bekijk hier).

Rood voor Lopes

Charleroi besefte dat er iets moest gebeuren en reageerde. Didillon redde de poging van Gholizadeh, die ook de lat trof. Het werden nog bewogen slotminuten in die eerste helft. Cercle verloor niet alleen de greep op de match maar ook Lopes. Die had al geel gekregen maar ging te zwaar in op Gholizadeh en pakte zijn tweede geel. Terecht maar Cercle moest wel met tien man verder, Clement offerde Hazard op voor een extra middenvelder: Charles Vanhoutte. Maar nog was het niet gedaan. Taravel ging neer in een duel met de stoere Nicholson en kwam slecht neer op zijn schouder. Zijn 200ste match liep af met een sisser. Zijn vervanger Ueda stond amper 20 seconden op her veld of maakte zich al heel nuttig door een bal van Morioka van de lijn te vegen.

Nicholson mist strafschop

Na de rust werd het éénrichtsverkeer nog erger. Charleroi drukte en Cercle geraakte er niet meer uit. Het hield wel stand want er was altijd wel iemand die de bal afblokte. Zoals Vanhoutte die een bal van Gholizadeh op zijn arm kreeg. Nicolas Laforge maakterWesley Alen attent op en die wees resoluut naar de stip. Nicholson mikte de strafschop echter de op de paal en Didillon voelde de bal zomaar in zijn arme vallen. Opwinding in het lege jan Breydelstadion maar dan moest het eigenlijk nog allemaal beginnen. Charleroi bleef niet bij de pakken zitten en reageerde onmiddellijk. Gholizadeh haalde nog maar eens uit en Didillon maakte geen schijn van een kans bij het gekruist schot.

Voorzitter Bayat schreeuwde zijn keel schor op de tribune en het had effect. Nicholson maakte zijn misser van een paar minuten eerder alweer goed door de voorzet van Kayembe binnen te koppen: 2-2 en Cercle wist met tien man echt niet meer van welk hout het nog pijlen moest maken. Morioka, de beste man van het veld, maakte de thuisploeg helemaal af.

Van 2-0 naar 2-3 in amper zeven minuten en nog een penalty missen, je moet het maar doen. Cercle besefte dat de vijfde opeenvolgende nederlaag in de lucht hing en raapte alle moed samen. Eerst kopte Ugbo de gelijkmaker nog nipt over maar Musaba had meer succes. Weer met dank aan Descamps die de knal van Vitinho slecht verwerkte en Musaba verzilverde de rebound. Maar bij Charleroi loopt nu eenmaal ene Ryota Morioka en het blijft onbegrijpelijk dat deze Japanner het niet maakte in Anderlecht. Hij perste er een één-tweetje met Benchaib uit en Massimo Bruno, de andere invaller, zorde warempel nog voor 3-4. Goede wissels van Belhocine maar hij kan toch maar beter rap weer Penneteau in de goal zetten om bij de bovenste vijf te blijven . En Cercle? Dat stopt de energie beter niet in te veel filmpjes maar moet misschien even herbronnen. Het was de laatste thuismatch en het komt misschien goed uit dat de match van zaterdag tegen Beerschot in het gedrang komt wegens een uitbraak van corona in de Antwerpse kleedkamer.