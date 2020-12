Standard raakt thuis niet voorbij KV Mechelen en wacht nu al maand op competitiezege

Standard is in eigen huis niet voorbij KV Mechelen geraakt. Door een late gelijkmaker van Sandy Walsh werd het op Sclessin 2-2. De Rouches wachten nu al sinds 1 november op een competitiezege.

Door de 3-2-nederlaag tegen Rangers FC van donderdag waren de Luikenaars dan wel uitgeschakeld in Europa, het geleverde veldspel zorgde wel voor het nodige vertrouwen. Montanier bracht tegen KV Mechelen Cimirot en Gavory terug in de ploeg en hield in voorhoede zoals verwacht vast aan de jonge Tapsoba.

De bezoekers begonnen het best aan de partij, maar het was wachten tot de 28ste minuut voor het eerste doelgevaar. Storm zette voor op de mee opgekomen Walsh, die van dichtbij op Bodart besloot. De Standard-keeper pakte vijf minuten later opnieuw uit met een prima redding toen Mrabti alleen op hem kon afstormen. Tussendoor mikte Schoofs nog over.

Standard liet zich voor het eerst zien via Balikwisha. Op voorzet van Lestienne leek de jonge aanvaller de thuisploeg op voorsprong te knikken, maar Voet kon van de lijn keren.

Toch gingen de Rouches met een voorsprong rusten. Op een hoekschop van Gavory kon Laifis aan de eerste paal binnen koppen. 1-0 aan de pauze.

?? | Komt Noë Dussenne hier goed weg met een gele kaart? ??#STAKVM pic.twitter.com/94MDcBHGO6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 6, 2020

De ploeg van Wouter Vrancken leek aangedaan door de achterstand en begon twijfelachtig aan de tweede helft. Standard kon van die periode echter niet profiteren. Laifis was nog het dichtste bij de 2-0, maar Coucke wist zijn afstandsschot in tweede instantie te keren.

Iets na het uur kwam Mechelen op gelijke hoogte. Hairemans ging over het been van Lestienne en ref Lambrechts wees naar de stip. Bodart zat in de goede hoek, maar Van Damme trapte hard genoeg: 1-1.

Montanier bracht Mehdi Carcela en Avenatti om de eerste zege in ruim een maand tijd te forceren. Een ingreep die resultaat opleverde. Carcela zette voor op Balikwisha, die aan de tweede paal raak kopte. Coucke had daar meer kunnen doen. Het was voor Carcela pas de eerste keer dat hij dit seizoen bij een doelpunt betrokken was.

Maar KV Mechelen kwam alsnog langszij. Bodart - tot dan toe bezig aan een uitstekende partij - loste op een verre bal. De daaropvolgende inzet van Togui kon de Standard-keeper nog redden, maar de herneming van Walsh was hem te machtig.

Door het gelijkspel, het vierde op rij, blijft Standard op de vijfde plaats hangen. Ook Mechelen schiet er weinig mee op en staat nog altijd zestiende.