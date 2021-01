Zulte Waregem herpakt zich na 0 op 9 en wint in eigen huis van Oostende

Na drie opeenvolgende nederlagen weet Zulte Waregem terug wat winnen is. In eigen huis haalde het een achterstand op tegen KV Oostende. Bruno en Vossen zorgden voor de Waregemse goals. Bij Oostende scoorde Sakala. KVO laat zo de kans liggen om de top 4 binnen te sluipen.

De twee teams hadden na de midweekpartij enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo opteerde men bij Zulte Waregem, waar nog steeds het trainersduo De fauw – Simons de troepen leidde, voor een driemansdefensie. Bassem Srarfi en Jelle Vossen kregen nog eens een basisplaats. Bij Oostende geen Jack Hendry. De Schotse sterkhouder van KVO raakte besmet met het coronavirus. Ook die andere sterkhouder Gueye begon op de bank. Hjulsager was geschorst. Daardoor kwamen onder meer Marcquet, Kvasina en Theate in de ploeg.

Beide ploegen hadden er zin in en we kregen een boeiende openingsfase te zien. Seck kreeg ook snel een uitgelezen kans op de openingstreffer, maar kopte de uitstekende voorzet van Bruno onbegrijpelijk naast. Ook Oostende kwam langs enkele keren opzetten via Kvasina en Sakala. Die laatste zette de kustploeg op het kwartier ook op voorsprong. Skulason knalde de bal naar voren, in de rug van Deschacht. Sakala nam de bal goed mee en omspeelde de aarzelende Bostyn: 0-1. Het twaalfde doelpunt al voor de Zambiaan.

De ommekeer

Zulte Waregem was aangeslagen en kwam er niet meer uit. Even later viel Opare dan ook nog eens geblesseerd uit. De fauw gokte en bracht er met Dompé meer aanvallend geweld in. Toch loonde het aanvankelijk niet. Oostende had kansen om zijn voorsprong te verdubbelen, maar Kvasina en Sakala, tot tweemaal toe, misten. KVO had de partij onder controle, maar plots stond het wel gelijk: een goede vrije trap van Govea belandde voor de voeten van Bruno, die niet meer kon missen.

De gelijkmaker kort voor rust had de thuisploeg duidelijk deugd gedaan. Het startte goed aan de tweede helft en kreeg ook meteen de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Bruno zette goed voor, maar Govea kon zijn schot niet kadreren. Essevee liet vooral na om zijn momenten te grijpen. Bij enkele veelbelovende aanvallen was het telkens net niet. Eén keer ging het wel goed en meteen was het bingo. Bruno loodste Vossen perfect door de buitenspelval en de Limburger zette zijn ploeg op voorsprong.

Blessin greep in en bracht met Gueye wat meer slagkracht tussen de lijnen. Een slotoffensief luidde de ingreep niet meteen in. Als KVO al kon dreigen, kwam dat door slordigheden bij de thuisploeg. Zulte Waregem hield uiteindelijk makkelijk stand en mag zo nog eens een deugddoende driepunter bijschrijven. Over degradatie lijken ze zich in het Regenboogstadion geen zorgen meer te moeten maken.