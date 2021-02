Zulte Waregem eindigt derbydroogte tegen KV Kortrijk na nieuwe remonte en nadert tot op drie punten van Play-off 1

Zulte Waregem heeft een einde gemaakt aan een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning tegen de rivaal uit Kortrijk. Op bezoek in het Guldensporenstadion wonnen De Boeren met 1-2 van De Kerels. Bruno en Chory wisten de openingstreffer van Palaversa uit. Dankzij de zege klimt Essevee de top 5 binnen.

Een derby tussen streekgenoten KV Kortrijk en Zulte Waregem staat altijd bol van rivaliteit. De supporters moesten de Vlasico dit keer wel van thuis volgen, maar de onderlinge steekjes bleven aanwezig. Zo mochten de Essevee-fans bijvoorbeeld geen doeken uithangen in het Guldensporenstadion. De Kortrijkzanen hadden immers zelf iets voorbereid: “Strijden, heersen en zegevieren”, stond te lezen op een 80 meter lange tifo.

Vooral strijd

Wat dat eerste woord betreft, werden ze tijdens de eerste helft alvast op hun wenken bediend. Het ging er van bij de aftrap stevig aan toe. Zulte Waregem was wel dominant en probeerde de Kortrijkse organisatie uit verband te spelen, maar zonder succes. Kortrijk steunde vooral op een stevige organisatie en loerde op de tegenaanval. Veel kansen kregen we dan ook niet te zien. Vossen kreeg vroeg in de match wel een kans, maar voor het overige was het toch pover. Vooral het aanvalsspel van De Kerels stelde weinig voor. Toch kwam het na een twintigtal minuten wel op voorsprong. Selemani gleed vlot voorbij Opare en kon de bal achteruit leggen tot bij de wachtende Palaversa. Die raakte de bal eigenlijk slecht, maar scoorde toch. KVK uit het niets 1-0 voor.

Zulte Waregem maakt meteen gelijk

Lang kon Kortrijk echter niet genieten van de voorsprong, want net als vorige week tegen Standard zette Essevee drie minuten later de scheve situatie al terug recht. Bruno dribbelde de zestien in, waarop Derijck te onbesuisd en te laat in de tackle ging. Lardot twijfelde niet en wees naar de stip. Bruno nam zelf zijn verantwoordelijkheid en zette met zijn zeventiende goal van het seizoen de gelijkmaker op het bord.

Waar je dan zou denken dat de wedstrijd nu opengebroken was, kwam je bedrogen uit. Het spelniveau daalde en aanvallende intenties werden gefnuikt door storende slordigheden. Verder dan wat steriele dreiging kwamen beide teams dan ook niet meer.

Foto: BELGA

Erop en erover

Dan was het begin van de tweede helft meteen al veelbelovender. Vooral KV Kortrijk toonde zich aanvalslustiger. Chevalier kwam na mistasten van de Essevee-defensie vrij in de box, maar besloot te zwak, waarna de Fransman even later ook zijn kopbal miste. Zulte Waregem antwoordde met een lage schuiver van Gianni Bruno en dreigde via enkele hoekschoppen.

Net op het moment dat de strijd opnieuw toenam, en het niveau van het spel terug afnam, was daar plots man-in-vorm Jean-Luc Dompé. De Fransman slalomde zich door de Kortrijk-defensie en vond de vrijstaande Chory. Die twijfelde niet en knalde de bal met overtuiging in het dak van het doel: 1-2.

Ondanks de achterstand kon KVK aanvallend weinig op de mat brengen. De ingevallen Gueye weerde zich wel als een duivel in een wijwatervat, maar werd amper bereikt door zijn medemaats. Eén keer werd hij wel uitstekend gevonden, maar Bostyn hield de kopbal van de Senegalees uit zijn doel. Qua slotoffensief bleef het daar echter bij. Zulte Waregem hield al bij al makkelijk stand en mag zo eindelijk nog eens zegevieren in de derby. Dankzij de nieuwe driepunter nestelt Essevee zich ook opnieuw wat steviger in de linkerkolom.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Ilic, Rougeaux, Derijck, Radovanovic, Golubovic (83‘ Badamosi), Palaversa (60’ Hendrickx), De Sart, Selemani (76’ Stojanovic), Gano (60’ Gueye), Chevalier

Zulte Waregem: Bostyn, Opare, Humphreys, Deschacht, De Bock, Marcq, Seck, Bruno (90’ Colassin), Govea (21‘ Chory), Dompé (90’ Kainourgios), Vossen (85’ Pletinckx)

Doelpunten: 20‘ Palaversa 1-0, 23’ Bruno 1-1 (pen.), 65’ Chory 1-2

Gele kaarten: 22‘ Derijck, 53’ Marcq, 62’ Bruno, 69’ Vossen, 77’ De Bock

Scheidsrechter: Jonathan Lardot