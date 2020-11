Eindelijk een Roman met een happy end: AA Gent weet weer wat winnen is dankzij hattrick van Yaremchuk

?????. Zo schrijf je bravo in het Oekraïens, als we Google Translate mogen geloven. We hebben het hier de laatste weken vaak over hem gehad, maar na zijn prestatie van zondagavond verdient Roman Yaremchuk niets dan lof. Tegen Waasland-Beveren leidde de Oekraïner AA Gent met een zuivere hattrick naar een eerste overwinning in vijf wedstrijden.

De fucking hell’s galmden zondagavond meermaals door een lege Freethiel. Om maar te zeggen dat ook Nicky Hayen niet tevreden was met de prestatie die zijn team op de mat legde. Waasland-Beveren kon wel verzachtende omstandigheden inroepen. Door een coronagolf was het al van 3 oktober geleden dat de thuisploeg nog eens een competitiewedstrijd had moeten spelen.

Niet dat we daarmee afbreuk willen doen aan de grote Roman Yaremchuk-show. De Oekraïner en zijn ploegmaats begonnen tegen Waasland-Beveren bijzonder gretig aan de wedstrijd. Gent monopoliseerde de bal en liet die met een hoog tempo rond gaan.

Dat leverde kansjes en na een dik kwartier ook een eerste doelpunt op. Na een goeie actie door het centrum legde Bukari de bal met een hakje tot bij de vrijstaande Yaremchuk. Die legde het leer – eveneens met een hakje – tegen de touwen, maar zag zijn doelpunt afgekeurd. Assistgever Bukari had de bal geraakt met de hand.

Foto: BELGA

Uitstel, maar geen afstel, want tien minuten later werd Bukari neergehaald in de zestien. Yaremchuk greep al verlekkerd naar de bal, maar dat was buiten Niklas Dorsch gerekend. De Duitser eiste de strafschop op, miste in eerste instantie, maar trapte de herneming wél binnen: 0-1 voor de bezoekers.

Ach, dan doe ik het wel gewoon met een veldgoal, moet Yaremchuk gedacht hebben. Want nog geen drie minuten later dribbelde de aanvaller zich knap vrij aan de rand van de zestien. Met een knap gekruist schot verdubbelde hij de score.

Hattrick in 15 minuten

De treffer van de Oekraïner smaakte duidelijk naar meer, want ook de 0-3 begon en eindigde bij hem. Bij een counter maakte hij eerst de goeie keuze door de bal aan Odjidja te geven. Op links werd de mee opgekomen Mohammadi gevonden, die voorzette naar de tweede paal, waar Yaremchuk het leer kon binnenduwen.

Geen twee zonder drie, zoals u weet. Vlak voor rust zag Odjidja zijn moment opnieuw gekomen. Met een splijtende pass zette de Gentse kapitein Yaremchuk alleen voor Nordin Jackers. De uitblinker twijfelde niet en legde de 0-4 makkelijk binnen. Een zuivere hattrick voor Yaremchuk. En dat in amper vijftien minuten.

Foto: Isosport

Hayen greep in bij de rust en Waasland-Beveren kwam ook gretiger uit de kleedkamer. Eerst dreigde het via Frey en enkele minuten later was het ook écht prijs. Owusu stapte te onbesuisd uit op de counterende Efford. Die zette voor tot bij Frey en via de Zwitser belandde de bal bij Sinani die voor de 1-4 zorgde.

Spaarstand

Meer dan een eerredder was die treffer evenwel niet. De thuisploeg voetbalde nog wel enkele kansjes bij elkaar, maar uiteindelijk handelde AA Gent de tweede helft in spaarstand af. Na iets meer dan een uur voetballen, haalde De Decker Odjidja naar de kant voor de jonge Matheo Parmentier. Donderdag moeten de Buffalo’s al naar Belgrado, waar ze een frisse Odjidja ook goed kunnen gebruiken.

Dat zijn nooddefensie - met Bruno Godeau en Sulayman Marreh centraal achterin - nooit echt in de problemen kwam, moet een fijne vaststelling geweest zijn voor De Decker. Maar belangrijker: Roman Yaremchuk tankte vertrouwen. Veel vertrouwen. Met wedstrijden tegen Rode Ster Belgrado, Anderlecht en Charleroi in het verschiet hoopt heel AA Gent dat de Oekraïner - in tegenstelling tot na zijn glansprestatie tegen Beerschot - nu écht ontketend is.