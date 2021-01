Eupense invaller Smail Prevljak duwt met twee goals Cercle Brugge nog dieper in de miserie

Cercle Brugge blijft volharden in de boosheid. Het liet nog maar eens een voorsprong ontsnappen en ziet de situatie alleen maar dramatischer worden na een 3 op 30. Cercle blijft minstens nog tot woensdag voorlaatste en het is maar de vraag of de Engelsman Paul Clement dit nog recht krijgt. De Spanjaard Benat zal wel goed slapen. Hij deed een gouden ingreep met de inbreng van de Bosnische spits Smail Prevljak die met twee goals de match helemaal deed kantelen.

Het is nog vroeg natuurlijk in deze verrassende competitie maar Cercle (17de met 18 punten) – Eupen ( 13de met 20 punten) was zaterdag een degradatieduel. Eupen had in december zwaar af te rekenen met covid en het inhaalprogramma leverde

in drie matchen geen enkel punt op. Cercle bleef gespaard van covid maar had naast sportieve ook extra-sportieve zorgen met de beruchte lockdownparty. En het hogere doel mag dan nog zijn om jongeren op te leiden en op termijn met een meerwaarde door te verkopen, na een 3 op 27 is er in het moderne voetbal altijd twijfel en druk. De trainer betaalt dan doorgaans het gelag en dat moest Paul Clement in zijn korte carrière als T1 al een paar keer ondervinden.

Foto: BELGA

Hoe reageer je dan het best als spelersgroep? Door te bewijzen dat hij het geduld waard is en eindelijk nog eens te winnen natuurlijk. En zeker als je weet dat je beproefde coach de dag ervoor op de eerste afzondering van het nieuwe jaar zijn 49ste verjaardag mocht vieren. Clement koos voor zekerheid en hetzelfde 442-systeem als twee weken geleden tegen Zulte Waregem. Cercle verloor toen wel maar was de betere ploeg aan de Gaverbeek. Het morste echter met de kansen en tot overmaat van ramp miste Hoggas in de toegevoegde tijd een strafschop. Enkrl Hotic keerde terug ten koste van Velkovski.

Bal van de lijn

Cercle kwam meteen goed weg en mocht zich gelukkig prijzen dat Biancone nog een bal van de lijn kon halen. Het signaal om het spel in handen te nemen en dat deed groen-zwart bij momenten maar de pogingen van vooral Hotic leverden niks op. Het schot uit de linker van Stef Peeters ei zo na wel maar Didillon kon de bal nog afblokken. Dat deed hij kort voor de rust nog eens toen hij een strak en knap schot van Kayembe even knap in corner verwerkte. Het niveau was zonder meer degelijk en beide teams bewezen dat ze op basis van hun budget, het aanwezige talent en goede spel verdienen om hoger te staan.

Maar dan moet je wel eens kunnen scoren of een resultaat spelen. Zo is het opmerkelijk dat Cercle in achttien maanden bijvoorbeeld nog geen enkele keer gelijk speelde.

Foto: BELGA

Alles of niks dus en daar ging groen-zwart ook voor in de tweede helft. Met succes, het werd al snel 1-0 maar op aangeven van de tweede assistent werd de goal van Hoggas afgekeurd omdat Musaba in de baan van het schot stond.

Gouden Eupense wissel

Uitstel van executie echter voor Eupen want nog geen twee minuten later kwam Defourny ver uit en speelde de bal knullig in de voeten van Hoggas die met een perfecte lob de terugkerende Eupense doelman geen schijn van een kans gaf. Een welgekomen geschenkje voor Cercle van een ploeg die door de covid-uitbraak conditioneel al geen overschot heeft mar naar de gelijkmaker op zoek moest. Die kwam er ei zo na zelfs op een voorzet van Stef Peeters maar gelukkig voor Cercle kon de lange Jean Marcelin nog in corner koppen. Benat had ondertussen al Prevljak in gebracht en dat bleek de juiste ingeving van de Spanjaard.

Foto: BELGA

Cercle kreeg weer het deksel op de neus. Stef Peeters beleefde vorig jaar nog een mirakel in Brugge en zeker hij kent er de weg. Hij vond makkelijk Adriano die op zijn beurt Prevljak bediende. De invaller trapte de bal laag over de grond perfect tussen de paal en de rechterhand van Didillon. En Eupen en Prevljak hadden nu helemaal de smaak te pakken. Een schot van Peeters keerde terug en de Bosnische international besloot een tweede keer in de hoek. Niet de eerste keer dit seizoen dat Cercle thuis een voorsprong weer helemaal uit handen geeft want het gebeurde onlangs ook al tegen Moeskroen en Charleroi.

Met de moed der wanhoop

Met de moed der wanhoop in de schoenen ging het dan maar weer op zoek naar de gelijkmaker maar tevergeefs. Vooral omdat Théo Defourny ondertussen gretig zijn fout kon goedmaken. Zo ging hij goed in de voeten te gaan van de slappe Ugbo en de verdienstelijke loeier van Vanhoutte duwde hij autoritair in corner. En dat deed Defourny in de toegevoegde tijd nog eens over door ook een magistrale knal van Hazard uit zijn winkelhaak te zweven. Drie gouden punten voor Eupen en Cercle zit nu echt wel in de miserie.

Foto: BELGA

Cercle Brugge 1 - KAS Eupen 2

Cercle Brugge: Didillon, Biancone, Marcelin, Taravel, Vitinho, Musaba (86’ Somers), Vanhoutte (82’ Lopes), Hoggas , Hotic, Hazard, Ugbo

Eupen: Defourny, Heris (63’ Prevljak), Poulain (81’ Koch), Amat, Adriano, Agbadou, Peeters, Kayembe, N’Diri (88’ Beck), Baby, Ngoy (81’ Cools)

Doelpunten: 53’ Hoggas (geen assist) 1-0, 69’ Prevljak (Adriano) 1-1, 76’ Prevljak (geen assist) 1-2

Gele kaarten: 15’ Heris (fout), 29’ Vanhoutte (fout), 37’ Marcelin (fout), 46’ Agbadou (fout), 63’ Peeters (fout)

Rode kaarten:

Toeschouwers: geen

Scheidsrechter: Jan Boterberg