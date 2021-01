Moeskroen smeert tienkoppig Genk tweede nederlaag op rij aan

KRC Genk heeft na de nederlaag van vorige week tegen KV Kortrijk nu ook van Moeskroen verloren. De Limburgers gingen met 2-0 de boot in op Le Canonnier. Fabrice Olinga en Serge Tabekou bezegelden het lot van Genk, dat in de eerste helft met tien viel na een rode kaart voor Carlos Cuesta. Als Club Brugge morgen wint van Beerschot, zet het Genk al op zeven punten. De Limburgers voetbalden wel onder voorbehoud, omdat de thuisclub had nagelaten om het veld sneeuwvrij te houden.

Een lappendeken van sneeuw- en modderstroken plus twee groene grote rechthoeken: dat was het speelveld waarop KRC Genk op zoek moest naar de drie punten bij rode lantaarn Moeskroen. Zoals verwacht greep John van den Brom terug naar de geijkte 3-4-3, waarin Kouassi en Toma moesten wijken voor Hrosovsky en debutant Preciado.

Misser Onuachu

De Ecuadoraan trok meteen goed zijn streng in voor hem heel ongewone omstandigheden, die een normale voetbalwedstrijd onmogelijk maakten. Toch probeerden beide teams er met veel inzet het beste van te maken.

Het leidde in het eerste kwart van de wedstrijd tot enkele mogelijkheden voor de bezoekers. Nadat Bongonda eerst te hoog mikte en even later op een attente Koffi strandde, zette Ito topschutter Onuachu knap alleen voor doel. De Gouden Stier, die het met zijn 2,01 meter nog moeilijker had dan de rest op langlaufloipe Le Canonnier, vergat om meteen af te drukken en kapte en dribbelde zich in nesten. Ook de rebound van Heynen vloog over.

Dubbele mokerslag

Net zoals in Kortrijk brak dat de bezoekers zuur op. Het scenario van precies een week geleden herhaalde zich, de eerste kans voor de thuisploeg leidde meteen tot een doelpunt. Lucumi werd in de rug verrast door Xadas, Olinga duwde aan de tweede paal zijn eerste goal tegen de netten (1-0).

Zoals vaak kwam het ongeluk niet alleen, tien minuten voor rust moest Genk met z’n tienen verder. Cuesta maakte de overtreding op de doorgebroken Da Costa, toch leek de rode kaart van ref Vergote een heel strenge sanctie. Ook Uronen was immers meegelopen in de bewuste fase. Maar clear error was het niet en dus kwam de VAR niet tussen.

Foto: JEFFREY GAENS

Lucumi tegen deklat

KRC Genk, dat deze wedstrijd onder voorbehoud aanvatte omdat Moeskroen er niet alles aan zou gedaan hebben om de wedstrijd in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, ging na rust ook met een mannetje minder vol op zoek naar de gelijkmaker. John van den Brom koos voor de aanval door Toma te brengen voor de onfortuinlijke Preciado, die meteen na rust uitviel nadat Olinga vol op zijn onderbeen was beland. Hrosovsky werd op die manier een onorthodoxe rechtsachter.

🦁 | Spelen op sneeuw is moeilijk, maar het kan nog moeilijker. 🖐🦶#MOUGNK pic.twitter.com/e9dZEmW6QX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 16, 2021

Racing verdiende de gelijkmaker en Lucumi was er ook heel dicht bij. De Colombiaan buffelde een hoekschop van Bongonda staalhard tegen de deklat. Aan de overzijde moest Munoz zijn zevenmijlslaarzen aantrekken om Tabekou af te stoppen.

Genadeschot

Het bleek slechts uitstel van executie, toen Vukovic een knal van Da Costa alleen maar kon wegstompen. Tabekou duwde de rebound subtiel met buitenkant rechts in de rechterhoek: 2-0. Het genadeschot voor de Genkenaars, die na de tweede nederlaag op rij met een 7 op 18 achter hun naam staan. Reden tot ongerustheid met wedstrijden tegen AA Gent (donderdag thuis) en Club Brugge (zondag uit) in het vooruitzicht.