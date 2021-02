Beerschot sleept na spectaculair slot punt uit de brand tegen laagvlieger Moeskroen

Beerschot heeft tegen Moeskroen in extremis een punt uit de brand gesleept. Ruim 80 minuten slaagden de Mannekes er niet in om een bal tussen de palen te krijgen. Moeskroen leek op weg naar een verdiende overwinning, tot Eleke en Radic in de slotfase een scheve situatie nog helemaal rechtzetten: 2-2.

“Wedstrijden zoals Moeskroen, Waasland-Beveren, … Dat zijn voor ons vaak de moeilijkste.” Tom Pietermaat voorspelde het eerder deze week al. In de eerste helft werd snel duidelijk waarom. De bezoekers uit Moeskroen zetten op het Kiel een laag blok neer en lieten het initiatief aan de Mannekes.

Een situatie waar ze het al vaker moeilijk mee hadden. Bijna zestig procent balbezit leverde voor rust slechts één goede actie op. Bourdin zette op links fluks zijn mannetje in de wind en schilderde het leer perfect op de knikker van Holzhauser. De Oostenrijker is ondanks zijn lengte geen kopbalspecialist en knikte de vrije kopkans ruim naast de kooi van Koffi. Verder was het met een vergrootglas zoeken naar flitsende actie. Het Kielse veldspel miste tempo en creativitiet om de Henegouwse organisatie uit evenwicht te brengen. Dom en Bourdin kwamen er op de flanken amper door, voorin konden Brogno en Suzuki zelfs geen aanspraak maken op een bijrol.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De offensieve acties van Moeskroen bevatten veel meer gif, al leverden de frivoliteit en de dribbels van Tabekou en Olinga weinig op. De voorsprong na een halfuur was echter niet onverdiend. Vanhamel bokste een voorzet van Bakic recht in de voeten van Onana. De Kameroener liet het leer één keer botsen en knikte met een perfecte boogbal de openingstreffer over Vanhamel en Radic tegen de touwen. De bezoekers waren al snel dicht bij een dubbele voorsprong, maar na een vlotte combinatie besloot Da Costa te zwak op de doelman. De Kielse captain had net ervoor ook al Ciranni een olympisch doelpunt onthouden.

De openingsfase van de tweede helft leverde weinig beterschap op. Beerschotcoach Will Still speelde alles of niets. Eerst werd Frans opgeofferd voor Coulibaly, even later gooide hij met Sanyang en Eleke nog twee frisse aanvallende krachten in de strijd. Het speelde nog meer in de kaart van de bezoekers. Ook in een offensieve 4-3-3 kreeg Beerschot geen kans in elkaar geknutseld.

De bezoekers profiteerden optimaal van de vrijgekomen ruimte. In eerste instantie liet Tabekou de 0-2 nog liggen. De Kameroener wrong zich met wat geluk voorbij Vanhamel, maar zag zijn lob op de bovenkant van de lat sterven. Bij een tweede omschakelmoment was het wel prijs. Na balverlies van Sanyang stond Tabekou snel oog in oog met Vanhamel. Met een beheerste plaatsbal in de verste hoek zette hij zijn naam nu wel op het scorebord.

Foto: Isosport

Wedstrijd beslist? Toch niet. Waar Beerschot ruim tachtig minuten niet toe in staat was, lukte in de slotminuten plots wel: gevaarlijk zijn. Eleke verlengde eerst een heerlijke pass van Holzhauser in doel. De paars-witte burger kreeg terug moed, maar Suzuki knikte van dichtbij een uitgelezen kans op de gelijkmaker onbegrijpelijk naast. In een geanimeerd slot sleepte Beerschot toch nog een puntje uit de brand. Na een verre inworp van Van den Bergh duwde Radic de 2-2 voorbij Koffi.

Bij Moeskroen hadden ze een duwfout van Vanhamel gezien. Scheidsrechter Vergoote had alle moeite om de controle te houden, maar de VAR kwam niet meer tussen. En zo voorkomt Beerschot in extremis een nederlaag, al blijft het thuisrpapport van de Mannekes ondermaats. Na de stuntzege tegen Anderlecht kon het niet meer winnen en pakte het 4 op 24.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY