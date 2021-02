Ook Jong Club Brugge is niet te stoppen: 18-jarige Ignace Van der Brempt plaveit de weg naar vlotte zege tegen OH Leuven

Nee, ook OHL niet. De reuzendoder van 1A, thuis nog te sterk voor Club Brugge, slaagde er niet in een gehavend en verjongd blauw-zwart een halt toe te roepen. De 18-jarige Ignace Van der Brempt toonde zich aan de Brugse familie. Club zit aan dertig op dertig en kan zich volledig op de Europa League concentreren.

Tempo, kansen en een reeks stevige maar faire duels. De leukste wedstrijd van de 28ste speeldag werd op maandagavond gespeeld. Zowel Club Brugge als Oud-Heverlee Leuven misten belangrijke spelers, maar gingen vol voor de winst. Een nieuwe frisse naam was er ook. De 18-jarige Ignace Van der Brempt scoorde bij zijn tweede competitiestart voor Club zijn eerste goal.

Van der Brempt was goed ingevallen in de heenwedstrijd op Dinamo Kiev en werd door zijn coach Rik De Mil beloond met een basisplaats. Een opvallende keuze. Nabil Dirar kreeg in januari een contract omdat de clubdirectie oordeelde dat de tiener nog niet klaar was om als back-up te dienen voor Clinton Mata.

Gisteren stond Van der Brempt voor Mata en hield hij David Okereke uit de ploeg. De Nigeriaan kunnen we stilaan verticaal klasseren bij Club. Hij zal alleen nog kansen krijgen omdat hij vorig seizoen 8 miljoen euro kostte en nog steeds de recordtransfer is van blauw-zwart. Maar niet onder Rik De Mil. De vervanger van Philippe Clement verkoos jonge spelers.

Wie zich afvroeg of Van der Brempt kan aanvallen, kreeg na acht minuten het antwoord. De youngster zette Casper De Norre te kijk met een flukse beweging. De linksachter van OHL had beter kunnen verdedigen, maar het maakte de afwerking er niet minder fraai op. VDB klopte Rafael Romo in de verste hoek.

Foto: BELGA

Schrijvers in de zak van Mata

OHL-coach Marc Brys rekende op twee ex-Club-spelers om de leider pijn te doen. Thibault Vlietinck en Siebe Schrijvers moesten op de flanken het gevaar creëren. Maar vooral Schrijvers speelde een beroerde partij op de linkerflank. Hij zat in de zak van Clinton Mata, die opnieuw de beste man van het veld was.

Aan de overzijde deed Vlietinck het beter. Hij dwong met zijn rushes enkele kansen af, maar Mousa Tamari – de Jordaanse Messi – had nog maar eens zijn verkeerde schoenen aangetrokken.

Niet alleen Club Brugge had belangrijke afwezigen – Mats Rits, Hans Vanaken, Noa Lang – ook OHL voelde de afwezigheid van Kristiyan Malinov, de aanjager en ballenveroveraar op het middenveld. Marc Brys offerde Kamal Sowah op om mandekking te spelen op Charles De Ketelaere en de vraag was of dat wel de beste keuze was. Niet alleen omdat de huurling van Leicester geen pure zes is, vooral omdat hij als lopende man werd gemist op de tegenaanval. De gevreesde counters van OHL kwamen er deze keer niet uit. Xavier Mercier slaagde er niet in topschutter Thomas Henry te bereiken.

Bij Club weten ze al sinds vorige donderdag dat vijf corona-afwezigen geen probleem hoeft te zijn. De vervangers spelen met dezelfde grinta en verlangen om zich te bewijzen. Tahith Chong, Europees niet speelgerechtigd, weet dat hij de wedstrijden in de Belgische competitie moet gebruiken om zijn waarde voor Club te laten zien.

De Nederlander drong kort voor rust het penaltygebied van OHL in toen hij werd gestuit door Romo. De Venezolaanse doelman kwam met de hand aan de bal, maar schoffelde met zijn voeten de Club-aanvaller onderuit. Jan Boterberg, die een uitstekende wedstrijd leidde, wees zonder aarzeling naar de stip. Ruud Vormer mocht de penalty bij afwezigheid van Vanaken omzetten.

⚠️ | @TahithC gaat neer na contact met OHL-doelman Romo. De scheidsrechter wijst naar de stip. 🧐#CLUOHL pic.twitter.com/gJlmkfYP6u — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 22, 2021

Dost met hinder?

Na de 2-0 werd het een mission impossible voor de bezoekers. De Mil kon zich de luxe veroorloven al na een uur te wisselen. Eder Balanta en Bas Dost gingen naar de kant, waarna met de komst van Youssouph Badji en Thomas Van den Keybus Club Brugge nog meer op Club NXT ging gelijken. Vooral voor Dost leek de rust welgekomen. Hij leek met hinder aan het bovenbeen te hebben gespeeld en zocht na zijn wissel meteen de kleedkamer op.

Uitblinker Mata pikte in het slot nog de 3-0 mee, na stoorwerk van de ingevallen Okereke op Vekemans. En zo ging de focus voor Club Brugge al snel op de terugwedstrijd tegen Dinamo Kiev, donderdag. In de competitie is de race al lang gelopen. Zelfs als de punten voor de play-offs door vier worden gedeeld, is de kampioen bekend.

Het laatste puntenverlies dateert van december tegen Gent. Zondag krijgt blauw-zwart de kans om ook voor die nederlaag weerwraak te nemen.